Piesa de teatru dedicată părintelui martir Aurel Munteanu va fi difuzată, în premieră la radio, duminică 5 octombrie

Piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, dedicată memoriei preotului martir Aurel Munteanu, va fi difuzată, în premieră națională, la Radio Renașterea, duminică 5 octombrie, de la ora 20:30.

Scenariul reprezintă o adaptare după textul avocatului Pașcu Balaci, realizat cu prilejul comemorării a 85 de ani de la moartea martirică a protopopului Aurel Munteanu.

Piesa a fost lansată oficial, duminica trecută, la Protopopiatul Huedin din județul Cluj

Printre participanții la lansare s-au aflat actori, clerici, scriitori și cercetători care au contribuit la realizarea și promovarea proiectului. În sală au fost prezenți, între alții, Arhidiaconul Dan Văscu – directorul Radio Renașterea, avocatul Pașcu Balaci – autorul piesei, scriitorul George Roca, dr. Mircea Gheorghe Abrudan – cercetător la Institutul „George Barițiu” al Academiei Române, și părintele Florin Sâmpelean – producătorul principal al adaptării.

Au participat și o parte dintre actorii care au dat viață personajelor: George Godja (protopopul Aurel Munteanu), Florin Sâmpelean (ofițerul anchetator), Alexandra Leșiu (preoteasa Lucreția), Cristiana Molnar (soția ofițerului), Andreas Silagiy, Călin Leonard Nițulescu și Iulian Sandu (acuzatorii), Zoltan Molnar (plutonierul Gheorghe Nicula), iar ca naratori – Andrei Sâmpelean și Zoltan Molnar.

Părintele Aurel Munteanu, un simbol al credinței ortodoxe

Părintele Arhidiacon Dan Văscu a transmis felicitările Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, pentru inițiativă și pentru calitatea producției.

„Este o inițiativă nobilă, care păstrează memoria martirilor și creează o legătură între generații. În epoca imaginii, cuvântul rostit rămâne fundamental”, a spus arhid. Dan Văscu.

Autorul piesei, avocatul Pașcu Balaci din Oradea, a declarat că intenționează să scrie o serie dedicată eroilor martiri ai poporului român și s-a arătat bucuros că una dintre lucrările sale a fost transpusă radiofonic.

Scriitorul George Roca, originar din Huedin și stabilit în Australia, a rememorat mărturiile mamei sale despre evenimentele tragice din septembrie 1940, când protopopul Aurel Munteanu a fost ucis de trupele hortyste. El a vorbit cu emoție despre dorul de țară și despre importanța păstrării legăturii cu rădăcinile.

Mai mult decât o reconstituire

Dr. Mircea Gheorghe Abrudan a prezentat contextul istoric al anului 1940, făcând o paralelă cu literatura și teatrul lui Lucian Blaga. El a evidențiat valoarea culturală a demersului, care „nu doar reconstituie istoria, ci invită la reflecție și la apropierea de artă”.

Producătorul principal al piesei, părintele Florin Sâmpelean, cleric în Protopopiatul Huedin și artist liric la Opera Națională din Cluj-Napoca, a vorbit despre procesul de selecție a actorilor și colaborarea cu inginerul de sunet Nicușor Crăciun.

El a descris momentul final al piesei, în care protopopul martir își cântă credința și dragostea de țară. „Un om pe moarte, dar cu sufletul încă aprins de credință”, a spus părintele Sâmpelean.

Foto credit: Radio Renașterea