Piesă de teatru radiofonic în cinstea pr. Aurel Munteanu: Tunul de cireș

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Protopopiatul Ortodox Român Huedin, lansează duminică 28 septembrie, de la ora 18:00, piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, adaptare realizată cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la moartea martirică a părintelui protopop Aurel Munteanu.

Evenimentul de lansare va avea loc la sediul Protopopiatului, situat pe strada Protopop Aurel Munteanu, nr. 23.

Părintele Dan Ionuț Lupuțan, protopop de Huedin și moderator al evenimentului, a prefațat lansarea afirmând că evenimentele tragice din anul 1940, între care și moartea părintelui Aurel Munteanu, par de neimaginat pentru mulți dintre oamenii zilelor noastre.

„Pentru mulți contemporani, este de neimaginat acest tablou de veac douăzeci. Pare desprins dintr-o operă horror științifico-fantastică, greu chiar și de crezut, darămite de imaginat! Cei mai puțini dintre contemporani, care își imaginează scena, se cutremură și se roagă pentru acest martir al neamului, pentru că știu un lucru fundamental, cum ne asigură Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii: Orice teofanizat participă la cele două suferințe ale Mântuitorului: batjocura și răstignirea”, a spus părintele pentru Radio Renașterea.

Perfecționarea în rău

Părintele Lupuțan a subliniat că, din păcate, în ultimii zeci de ani, omenirea nu pare să fi învățat ceva din tragediile secolului trecut.

„Abia după ce vom înțelege mersul lumii din ultimii 85 de ani și perfecționarea continuă a răului, vom putea evalua la justa valoare sacrificiul și martiriul acestui simbol al românismului și ortodoxiei transilvane, acestui neînfricat slujitor al Adevărului, vrednicul de pomenire protopop Aurel Munteanu”.

„La 85 de ani de la jertfa sa, vă propun spre audiție adaptarea radiofonică a piesei Tunul de cireș, scrisă de avocatul Pașcu Balaci, piesă istorică într-un act, apărută la Editura Primus din Oradea, în anul 2011. Pe această cale aduc mulțumire colegului meu Florin Sâmpelean, preot și artist liric la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, pentru faptul că nu a pregetat să accepte și să pună în practică ideea mea în privința adaptării radiofonice a acestei piese istorice”, a concluzionat părintele.

La lansarea piesei vor participa următorii invitați: