S-au împlinit 85 de ani de la martiriul Protopopului Aurel Munteanu

În urmă cu 85 de ani, în 10 septembrie 1940, Părintele Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, trecea la Domnul după ce a fost „ucis cu bestialitate de către un grup de maghiari șovini”, în contextul cedării Ardealului de Nord Ungariei, în conformitate cu Dictatul de la Viena din 30 august 1940, potrivit istoricului Mircea-Gheorghe Abrudan.

Viața

Aurel Munteanu s-a născut la 2 mai 1882, în Merghindeal, județul Sibiu. A urmat studii teologice la Sibiu și Blaj, fiind hirotonit preot în 1907 în parohia Valea Drăganului, județul Cluj. De mic, a fost format în duh ortodox și demnitate național, în familie.

În 1911, a fost ales secretar și bibliotecar al Protopopiatului Clujului, iar în 1918 a fost delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia, contribuind la Unirea Transilvaniei cu România. Prezența lui la acest moment istoric arată prestigiul de care se bucura în comunitate.

În 1920-1923, a înființat Despărțământul ASTRA de la Huedin și, în februarie 1923, a fost ales primul protopop de Huedin, cu o largă susținere din partea comunității. Activitatea sa a depășit cadrul strict religios, devenind un promotor ale educației și al binelui social pentru românii din zonă.

Cea mai semnificativă realizare edilitară a părintelui a fost ctitorirea Catedralei „Moților” (Biserica Sfântul Nicolae) din Huedin, sfințită în 1934, care a devenit simbol al unității și al credinței românești din Apuseni. Catedrala a fost ridicată cu mari eforturi, părintele mobilizând întreaga comunitate.

Aurel Munteanu a fost implicat intens în viața culturală și politică a românilor, pentru a le apăra drepturile: deputat, consilier județean, profesor de religie, membru în Adunarea eparhială și președinte al Ligii Antirevizioniste locale.

Sfârșitul martiric

Martiriul său a fost reconstituit potrivit documentelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Străine: „A fost bătut în plină stradă cu pumnii şi ciomege, a fost trântit la pământ, i-au smuls părul şi barba cu carne cu tot, iar unul dintre asasini i-a înfipt un par în gură până i-a ieşit prin ceafă”.

Cu această ocazie a murit și jandarmul Gheorghe Nicula, care a încercat să-l apere pe părintele Aurel Munteanu.

Memoria protopopului Aurel Munteanu este comemorată anual la Huedin, de către Biserică și autorități. Numeroase articole, studii și volume i-au fost dedicate în ultimele decenii.

Foto credit: Radio Renașterea