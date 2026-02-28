Peste 17.000 de români își sărbătoresc onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Casian

Un număr de 17.373 de români își serbează onomastica în data de 28 februarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Casian.

Dintre aceștia, 13.826 sunt bărbați, iar 3.547 sunt femei, potrivit unei informări a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, își serbează onomastica persoanele care poartă numele Ioan Casian, precum și cele care au prenume sau forme derivate ale acestuia. Printre acestea se regăsesc: Casian (13.089), Casius (53), Cassian (684), Casia (181), Casiana (3.120), Casina (50), Casița (30) și Cassiana (166).

Sfântul Cuvios Ioan Casian s-a născut din părinţi străromâni în părţile Casimcei din nordul Dobrogei, care pe atunci se numea Sciţia Mică, în preajma anului 360. Din dragoste pentru Hristos, s-a hotărât să îmbrăţişeze viaţa monahală, intrând într-o mănăstire din Dobrogea la o vârstă tânără. Auzind de viața înaltă a pustnicilor care trăiau în Răsărit, Sf. Ioan Casian a mers mai întâi într-o mănăstire din Betleem, în Palestina, și apoi în Egipt.

S-a stabilit la Marsilia, în sudul Franței, în jurul anului 415, unde a întemeiat două mănăstiri, una pentru călugări şi alta pentru călugăriţe, iar în anul 435 a trecut la Domnul.

De asemenea, Arhiepiscopul Dunării de Jos și Episcopul Canadei își cinstesc ocrotitorul spiritual în această zi.

Foto credit: Mănăstirea Ioan Casian