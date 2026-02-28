Arhiepiscopul Dunării de Jos și Episcopul Canadei își cinstesc ocrotitorul spiritual

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, își cinstesc sâmbătă ocrotitorul spiritual.

Sfântul Cuvios Ioan Casian s-a născut din părinţi străromâni în părţile Casimcei din nordul Dobrogei, care pe atunci se numea Sciţia Mică, în preajma anului 360.

Din dragoste pentru Hristos, s-a hotărât să îmbrăţişeze viaţa monahală, intrând într-o mănăstire din Dobrogea la o vârstă tânără. Auzind de viața înaltă a pustnicilor care trăiau în Răsărit, Sf. Ioan Casian a mers mai întâi într-o mănăstire din Betleem, în Palestina, și apoi în Egipt.

În jurul anului 400, sfântul a fost hirotonit diacon de către Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului de atunci. L-a apărat pe ierarh de acuzațiile nedrepte ce i se aduceau până la exilul și moartea Sf. Ioan Gură de Aur.

Sfântul Ioan Casian, s-a stabilit la Marsilia, unde a întemeiat două mănăstiri, una pentru călugări şi alta pentru călugăriţe în jurul anului 415, iar în anul 435 a trecut la Domnul.

Arhiepiscopul Casian

Înaltpreasfințitul Părinte Casian s-a născut în data de 18 martie 1955, în comuna Lopătari, jud. Buzău, din părinţii Vasile şi Rada Crăciun, la botez primind numele Costică.

A urmat şcoala din localitatea natală, apoi Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău (1970-1975), Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1976-1980), cu licenţă în Teologie (1980), studii de specializare la Universitatea II din Strasbourg – Franţa (1981-1984), unde a obţinut doctoratul în Teologie, cu teza: „Icoana şi frescele exterioare ale mănăstirilor moldovene – încercare de prezentare a raporturilor dintre ele”, echivalat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în anul 1986.

Între timp, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Ciolanu cu numele Casian şi hirotonit ierodiacon (1980). Mai târziu, a fost hirotonit ieromonah şi hirotesit protosinghel (1985), apoi arhimandrit (1987).

Tot în această perioadă a fost profesor la Seminarul Teologic din Buzău (1980-1981 şi 1984-1985), duhovnic şi asistent la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1985-1988).

Arhimandritul Casian a îndeplinit funcția de inspector patriarhal la Bucureşti (1988-1990), perioadă în care a coordonat învăţământul teologic din Patriarhia Română. Pentru scurtă vreme a fost slujitor la Mănăstirea Antim din Bucureşti.

La solicitarea Arhiepiscopului Antim Nica a fost ales arhiereu vicar, cu titlul Gălăţeanul, la Episcopia Dunării de Jos (12 februarie 1990), câteva zile mai târziu fiind hirotonit şi instalat la Galaţi (18 februarie 1990).

În urma trecerii la cele veşnice a Arhiepiscopului Antim, a fost ales Episcop al Dunării de Jos (12 iulie 1994) şi instalat la Galaţi în data de 24 iulie 1994.

Între înfăptuirile sale amintim: redeschiderea Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” din Galaţi, înfiinţarea Facultăţii de Teologie-Litere din cadrul Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, înfiinţarea unei şcoli postliceale de învăţători, redeschiderea unui însemnat număr de mănăstiri, restaurarea Catedralei eparhiale şi a unor biserici de mir, zidirea de noi biserici.

La data de 27 septembrie 2009, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prin Hotărârea cu nr. 3621/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Eparhia Dunării de Jos a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, iar Înaltpreasfinţitul Părinte Casian la demnitatea de Arhiepiscop (Tomosul patriarhal nr. 3621/10.09.2009).

Episcopul Ioan Casian

Preasfințitul Părinte Ioan Casian s-a născut în data de 20 februarie 1969, în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău. A urmat şcoala elementară şi liceul industrial în oraşul natal, între 1975-1983, respectiv 1983-1987.

În perioada 1989-1993 a fost student al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, absolvind cu teza de licenţă în Drept bisericesc „Iconomia în Biserica Ortodoxă” sub îndrumarea Prof. Dr. Ioan Floca.

Între 1993-1995 s-a aflat în Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” din Ierusalim. În acest timp a urmat cursuri de greacă veche, de franceză şi de iniţiere în tehnica picturii şi restaurării de icoane. În 1995, a fost tuns rasofor.

Între 1995-1998 a urmat cursurile Universităţii Pontificale „Sf. Anselm de Canterbury” (Roma) – Facultatea de Istorie şi Spiritualitate monastică şi Patristică şi Institutul Pontifical Oriental, Specialitatea Istorie, Artă şi limbi clasice (greaca şi latina veche).

În 24 iunie 2001 a fost hirotonit preot pe seama Mănăstirii „Înălţarea Sfintei Cruci” (Malvialle, Franţa). În data de 1 noiembrie 2001 a primit tunderea în monahism. A locuit o scurtă perioadă în Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Maldon, Essex, Anglia.

Între anii 2002-2003 a fost preot paroh la Biserica „Sfântul Iosif” din Bordeaux. Din aprilie 2003 până în iunie 2006, a fost preot paroh la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din New York (USA). În 2004 a fost ridicat în treapta de arhimandrit.

Arhimandritul Ioan Casian a fost propus pentru funcţia de Episcop vicar de Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, actualmente Mitropolitul celor două Americi.

A fost ales în această funcție de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședinta din 2 martie 2006. În data de 2 iulie 2006 a fost hirotonit în Catedrala „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” din Chicago.

În ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 28 octombrie 2016, Preasfinţitul Părinte Ioan Casian de Vicina a fost ales Episcop Ortodox Român al Canadei. Ceremonia de întronizare a avut loc duminică, 7 mai 2017, în Biserica „Sfântul Gheorghe” din Saint Hubert, Montreal, Canada.

Foto credit: Basilica.ro