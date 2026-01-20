Persecuția asupra creștinilor afectează profund viața de familie, avertizează raportul Open Doors

Potrivit raportului World Watch List 2026, realizat de organizația Open Doors, persecuția religioasă îndreptată împotriva creștinilor are un impact direct asupra vieții de familie, convertiții fiind supuși presiunilor, abuzurilor și marginalizării chiar din partea propriilor rude.

Documentul arată o agravare a persecuției împotriva creștinilor la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate, cu efecte directe asupra vieții de familie, siguranței personale și stabilității comunităților creștine.

Creșterea persecuției

Peste 388 de milioane de creștini se confruntă în prezent cu niveluri ridicate de persecuție și discriminare din cauza credinței lor. Dintre aceștia, 315 milioane trăiesc în cele 50 de state aflate în fruntea clasamentului World Watch List, unde persecuția este clasificată ca fiind „foarte ridicată” sau „extremă”.

Comparativ cu anul precedent, situația cunoaște o înrăutățire vizibilă. În raportul anterior, realizat în anul 2025, peste 380 de milioane de creștini erau afectați de persecuție, ceea ce indică o creștere de câteva milioane de persoane într-un singur an, pe fondul instabilității politice, al extremismului religios și al slăbirii protecției statale a libertății religioase.

Raportul semnalează și o creștere alarmantă a violenței letale: 4.849 de creștini au fost uciși la nivel mondial din cauza identității lor creștine, față de 4.476 de victime înregistrate în anul precedent. Cea mai grav afectată rămâne Nigeria, unde 3.490 de creștini au fost uciși, în creștere de aproape 90% față de anul anterior.

Femeile creștine persecutate

Cei care se convertesc la religia creștină sunt adesea lipsiți de recunoaștere legală, confruntându-se cu discriminare și persecuție sistematică, în contradicție cu dreptul fundamental de a-și schimba religia sau convingerile, prevăzut în Articolul 18 al Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Potrivit documentului, femeile convertite la creștinism sunt vizate în mod disproporționat, persecuția manifestându-se frecvent în spațiul domestic, unde rămâne adesea ascunsă. Sunt semnalate cazuri de căsătorii forțate, violență domestică, abuzuri și izolare, folosite ca mijloace de constrângere pentru renunțarea la credință.

Raportul menționează inclusiv situații documentate în Afghanistan, unde femei convertite au fost declarate bolnave psihic din cauza credinței lor și internate forțat în spitale de psihiatrie sau ținute în arest la domiciliu. Cele mai dramatice cazuri sunt cele de ucidere „din onoare”, în care soții își ucid soțiile pentru fapta convertirii.

Lege anti-convertire

Un studiu de caz prezentat în raport este cel al unei femei din India, care, după ce a început să organizeze întâlniri de rugăciune în propria locuință, a fost denunțată în mod fals autorităților, anchetată de poliție și, ulterior, forțată să își închidă activitatea economică și să se mute împreună cu copiii ei, din cauza presiunilor exercitate de extremiști locali.

Raportul arată că în India, presiunea asupra creștinilor a crescut semnificativ, pe fondul ideologiei Hindutva, care promovează ideea că toți cetățenii ar trebui să fie hinduși. Creștinii sunt prezentați drept trădători ai comunității și ai națiunii, iar chiar și practicarea discretă a credinței a devenit riscantă.

12 state indiene au adoptat așa-numite legi „anti-convertire”, care sunt utilizate tot mai frecvent împotriva minorității creștine. În 2025, un cuplu creștin a fost amendat și condamnat la cinci ani de închisoare, fiind primii condamnați în baza legislației stricte din statul Uttar Pradesh.

Copiii și familia, sub presiune în China

Raportul atrage atenția și asupra situației din China, unde scorul persecuției a crescut de la ultima raportare, ca urmare a noilor reglementări impuse de autorități și aplicate strict. Acestea se adaugă restricțiilor introduse din 2018 și celor anunțate pentru perioada următoare, în special în mediul online.

Documentul subliniază că viitorul creștinismului din China se confruntă cu o criză generațională, deoarece statul a intensificat controlul asupra educației religioase și afilierii copiilor și tinerilor sub 18 ani.

Din cauza acestor restricții, părinții creștini riscă sancțiuni, inclusiv interogări, amenzi sau arestări, pentru simplul fapt că își cresc copiii în credința creștină.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene