Mitropolitul Shio de Senaki și Chkhorotsku a fost ales Patriarh al Georgiei

Mitropolitul Shio de Senaki și Chkhorotsku a fost ales luni Patriarh al Georgiei, devenind al 142-lea întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Georgiei.

Potrvit presei georgiene, Înaltpreasfinția Sa a primit 22 de voturi din totalul de 39. Ceilalți doi candidați: Mitropolitul Iobi de Urbnisi și Ruisi a primit 9 voturi, iar Mitropolitul Grigol de Poti și Khobi a primit 7 voturi, un vot a fost anulat.

Mitropolitul a fost locțiitor de patriarh după trecerea la cele veșnice a Preafericitului Părinte Ilia a-II-lea, Patriarhul Georgiei.

Noul întâistătător al Bisericii Georgiei va purta numele de Preafericitul Părinte Patriarh Shio al III-lea.

Întronizarea noului Patriarh al Georgiei va avea loc marți la Catedrala Svetitskhoveli, de la ora locală 10:00.

Biografie

Patriarhul Shio, pe numele său de botez Elizbar Mujiri, s-a născut în 1 februarie 1969, la Tbilisi. După absolvirea Școlii Medii nr. 53 din Tbilisi (în paralel studiind și la o instituție muzicală) și-a continuat studiile la Conservatorul de Stat din oraș.

În anul 1991, Elizbar Mujiri a intrat ca frate în Mănăstirea Shiomgvime. La 5 februarie 1993 a fost tuns în monahism, primind numele Shio. A fost rânduit mai întâi trapezar al mănăstirii, apoi econom.

În 1995 a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1996, a fost hirotonit ieromonah de către Preafericitul Părinte Ilia al-II-lea. În 1997, ieromonahul Shio a fost numit stareț al Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” din cartierul Kldisubani, Tbilisi.

La 18 august 2003, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei l-a ales pe egumenul Shio drept episcop al noii eparhii de Senaki și Chkhorotsku. În data de 7 septembrie, la Catedrala Svetitskhoveli, a avut loc hirotonia sa în episcop, săvârșită de Preafericitul Părinte Ilia al-II-lea, împreună cu membrii Sfântului Sinod.

Foto credit: Departamentul de Relații Publice al Patriarhiei Georgiei