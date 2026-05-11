Patriarhul României îl felicită pe noul Patriarh al Georgiei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a transmis un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Shio al III-lea, noul Patriarh al Georgiei.

„Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să vă dăruiască multe împliniri duhovnicești în noua misiune ce v-a fost încredințată”, transmite Patriarhul României.

Text integral:

București, 11 mai 2026

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte SHIO al III-lea,

Patriarhul Catolicos ales al Întregii Georgii

Preafericirea Voastră,

Hristos a Înviat!

Cu mare bucurie în Domnul nostru Iisus Hristos, dorim să vă felicităm cu prilejul alegerii în demnitatea de Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bichvinta și Tskhum-Abkhazia și Patriarh Catolicos al Întregii Georgii. Totodată, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să vă dăruiască multe împliniri duhovnicești în noua misiune ce v-a fost încredințată.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, dorim Preafericirii Voastre ani mulți și binecuvântați în slujirea poporului ortodox din Georgia și ajutor de la Dumnezeu în întreaga activitate pastorală și misionară.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu deosebită stimă și frățească îmbrățișare în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa foto: Patriarhia Georgiei