Patriarhul României a oficiat un Trisaghion pentru Patriarhul Ilia al II-lea

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat duminică, în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală, un Trisaghion pentru Patriarhul Ilia al II-lea, al Georgiei.

Patriarhul României s-a rugat pentru sufletul Întâistătătorului Bisericii Georgiei, ale cărui funeralii au avut loc duminică la Tbilisi.

În mesajul trimis cu acest prilej, PF Daniel a subliniat înțelepciunea cu care Patriarhul Ilia a slujit poporul georgian „într-o perioadă marcată de profunde transformări și încercări”.

Patriarhul Ilia al II-lea a trecut la Domnul în data de 17 martie.

Foto credit: Ziarul Lumina

