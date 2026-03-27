Patriarhul Ilia al II-lea, pomenit la 9 zile: A încununat munca și lupta strămoșilor pentru recunoașterea autocefaliei

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a fost pomenit miercuri, la nouă zile de la trecerea la Domnul, în cadrul unei slujbe oficiate în Catedrala Patriarhală Sioni din Tbilisi. Rolul fostului patriarh al Georgiei a fost evocat ca o încununare a munci și luptei strămoșilor în recunoașterea autocefaliei Bisericii Georgiei.

Slujba a fost oficiată de Mitropolitul Shio de Senaki și Chkhorotsku, împreună cu membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei, în prezența președintelui Georgiei, prim-ministrului, președintelui Parlamentului și reprezentanților ai autorităților legislative și executive.

Evenimentul a avut o încărcătură deosebită, întrucât a coincis cu aniversarea unui moment istoric pentru Biserica Georgiei, respectiv restaurarea autocefaliei în anul 1917, care a fost recunoscută în anul 1990, în Duminica Ortodoxiei.

Rolul Patriarhului Ilia al II-lea

Mitropolitul Shio a subliniat în predică rolul Patriarhului Ilia al II-lea în recunoașterea autocefaliei: „Această mare lucrare a fost realizată de Preafericirea Sa, care, după mulți ani de muncă și prin marea sa autoritate, a prezentat în anul 1990 la Constantinopol documentele de recunoaștere și confirmare a autocefaliei și a titlului patriarhal care exista în Biserica noastră din cele mai vechi timpuri”.

”Se poate spune că Patriarhul Ilia al II-lea a încununat munca și lupta strămoșilor noștri pentru dobândirea autocefaliei”, a evidențiat mitropolitul.

Potrivit 1tv.ge, Patriarhul Ilia al II-lea a dorit la aceea vreme recunoașterea continuității Bisericii Georgiei și a statutului de Patriarhie istorică și nu nou înființată. Documentele oficiale oferite de Patriarhul Ecumenic au fost aduse de Întâistătătorul Bisericii Georgiei la Catedrala Patriarhală Sioni, locul unde se află și mormântul fostului patriarh al Georgiei.

Întreaga Georgie l-a cinstit pe Întâistătător

Mitropolitul de Senaki și Chkhorotsku a vorbit și despre perioada de doliu marcată de trecerea la Domnul a Patriarhului Ilia al II-lea: „Aceste zile sunt cele mai grele pentru noi, dar, în același timp, știm că atunci când o persoană sfântă și dreaptă trece la Domnul, acest lucru este însoțit de mângâiere și bucurie duhovnicească”.

„Așteptam ca acest lucru să se întâmple și am fost martori la o adevărată minune: întreaga Georgie s-a ridicat în picioare și a mărșăluit spre mormântul Preafericirii Sale pentru a-și exprima cinstea, recunoștința și dragostea”.

Înaltpreasfinția Sa a afirmat că dragostea și unitatea arătată de poporul georgian în aceste zile „ne dă o mare putere spirituală, mângâiere și speranță pentru a trece peste aceste zile dificile”.

Ziua Restabilirii autocefaliei Bisericii Georgiei

În data de 25 martie 1917, Biserica Georgiei și-a proclamat autocefalia față de Patriarhia Moscovei, după ce aceasta fusese anulată în 1811 printr-un decret al Imperiului Țarist. Restaurarea a devenit posibilă pe fondul prăbușirii iminente a imperiului.

Recunoașterea oficială a autocefaliei de către celelalte Biserici Ortodoxe a venit abia în 1990, din cauza contextului complicat al situației politice din Georgia. Statul georgian, devenit independent în 1917, a existat doar până în 1921, când a fost ocupat de Uniunea Sovietică.

Georgienii continuă să vină la mormântul Patriarhului Ilia al II-lea, care este pomenit zilnic timp de 40 de zile la Catedrala Sioni din Tbilisi.

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Foto credit: Biserica Georgiei / Nino Sozashvili