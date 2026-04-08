Patriarhul Ecumenic: Cuvântul Crucii și al Învierii răsună ca Evanghelie a păcii, a reconcilierii și a dreptății

„Cuvântul Crucii și al Învierii răsună astăzi ca Evanghelie a păcii, a reconcilierii și a dreptății”, a transmis Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I în Pastorala de Paști.

Sanctitatea Sa a subliniat semnificația profundă a sărbătorii Învierii, arătând că aceasta este „biruința evidentă a vieții asupra morții, înnoirea întregii creații și deschiderea pentru om a căii îndumnezeirii după har”.

Patriarhul Bartolomeu I a evidențiat că experiența pascală este trăită în viața Bisericii în multe forme: „în viața liturgică, în nevoințele sfinților și ale martirilor credinței, în elanul eshatologic al monahismului, în vestirea Evangheliei până la marginile pământului, în teologie și în arta doxologică, în buna mărturie a credincioșilor în lume, în cultura iubirii și a solidarității, precum și în neclintita convingere că răul nu are ultimul cuvânt în istorie”.

„Învierea Domnului este trăită ca libertate dăruită de Hristos, care inspiră, hrănește și întărește puterile creatoare ale omului, lupta cea bună pentru cele câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun (cf. Filipeni 4:8)”.

Etosul creștin al iubirii jertfelnice

Patriarhul Bartolomeu I a respins ideea că etosul creștin ar fi unul al slăbiciunii: „Nimic nu este mai neadevărat decât această abordare a etosului creștin, a iubirii jertfelnice care nu caută ale sale, legată de curaj, bărbăție și autenticitate existențială”.

În contextul actual, Sanctitatea Sa a făcut apel la pace și solidaritate: „Războiul, ura și nedreptatea contravin principiilor fundamentale creștine, pentru realizarea și fundamentarea cărora se roagă și lucrează în fiecare zi poporul lui Dumnezeu”.

„Hristos a înviat! este o negare și o condamnare a violenței și a fricii și chemare la o viață pașnică”.

Sacralitatea persoanei umane

În fața imaginilor zilnice care reprezintă barbarismul războiului, Patriarhul Ecumenic reamintește că „Biserica proclamă cu glas puternic sacralitatea persoanei umane a fiecăruia de pe pământ și datoria respectului ei absolut față de aceasta”.

„Învierea Domnului este restaurarea omului la chemarea sa cea din veșnicie. Ca început al altei vieți veșnice, ea vindecă relațiile înstrăinate și întemeiază pacea care covârșește toată mintea, cuprinzând și reconcilierea și pacea în lume, a transmis Patriarhul Bartolomeu I.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou