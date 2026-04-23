Patriarhul Daniel la hramul Paraclisului istoric: Sfântul Gheorghe ajută oamenii aflați în situații grele

„Sfântul Gheorghe a devenit popular, atât în Orient cât și în Occident, ca sfânt militar care ajută pe oameni aflați în situații grele”, a subliniat joi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu ocazia hramului Paraclisului istoric din Reședința Patriarhală.

Patriarhul României a relatat în predică viața și moartea martirică a sfântului, subliniind că acesta „a fost un om foarte credincios și curajos”.

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este popular atât în România cât și în foarte multe țări, și anume 12 țări”, a menționat Preafericirea Sa.

Patriarhul Daniel a evidențiat și instituțiile pe care îl au ocrotitor pe Sfântul Gheorghe, printre care Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Forțele Terestre Române. De asemenea, sfântul martir este ocrotitorul transplantului hepatic, potrivit deciziei patriarhale nr. 8 din anul 2025, la solicitarea Spitalului Clinic Fundeni.

Totodată, Preafericirea Sa a evidențiat rolul Sfântului Gheorghe în istoria poporului român: „Sfântul Gheorghe era chemat în ajutor pe câmpul de luptă de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”.

Istoria Paraclisului din Reședința Patriarhală

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre istoria Paraclisului „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Reședința Patriarhală, subliniind rolul important al acestui lăcaș de cult în tradiția Bisericii Ortodoxe Române. Inițial, paraclisul avea hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, la fel ca fosta Catedrală Mitropolitană, fiind construit în timpul domnitorului Constantin Șerban Basarab.

„Acest domnitor a dat hramul catedralei, întrucât el se numea Constantin, precum și paraclisului, pentru că a început să fie construit odată cu biserica din fața lui”, a explicat Preafericirea Sa.

Ulterior, în perioada domnitorului Gheorghe Duca (1673-1678), a fost desemnat ca ocrotitor principal Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Modul de construcție, asemănător cu cel al Catedralei Patriarhale, arată că lucrările s-au desfășurat în același timp.

În anii 1723–1724, domnitorul Nicolae Mavrocordat și Mitropolitul Daniil al II-lea au contribuit la îmbogățirea artistică a paraclisului în stil brâncovenesc, cu sprijinul pictorului Teodosie, și înzestrat cu o catapeteasmă sculptată în același stil. Ulterior, paraclisul a primit și al treilea hram: Sf. Proroc Daniel.

Restaurarea lăcașului de cult

Între 1951 și 1961, paraclisul a fost restaurat, fiind adăugată o pictură în vestibul, realizată de Costin Petrescu.

„Prin grija Patriarhului Justinian Marina, paraclisul a fost restaurat și a fost rezidit turnul acestui paraclis, care s-a prăbușit la sfârșitul secolului al 19-lea”, a spus Patriarhul Daniel.

Un amplu proces de restaurare a avut loc între 2009 și 2011, culminând cu sfințirea picturii și catapetesmei în 22 iulie 2011, la care au participat și ierarhi din Grecia. De asemenea, în paraclis se regăsesc și fragmente din moaștele Sfântului Gheorghe, primite din Atena.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i‑a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfântului Gheorghe, peste un milion de români, precum și pe părinții slujitori, ostenitori și monahiile care lucrează la Reședința Patriarhală.

Foto credit: Ziarul Lumina