Președintele României a decorat-o pe Nadia Comăneci cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce

Președintele României Nicușor Dan a decorat-o sâmbătă pe fosta mare campioană olimpică Nadia Comăneci cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, cea mai înaltă distincție acordată de statul român.

În cadrul ceremoniei desfășurate la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a subliniat caracterul excepțional al performanțelor realizate de Nadia Comăneci și impactul pe care acestea îl au și astăzi asupra sportului mondial.

„Dumneavoastră ați făcut ceva excepțional. Pentru că dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte, multă lume din multe locuri din lumea asta, și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ceea ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional”.

Pentru ceva extraordinar trebuie multă muncă

Președintele României a evidențiat importanța mesajului transmis de fosta campioană pentru generațiile tinere: „Vreau să vă mulțumesc de asemenea că spuneți lumii și mai ales copiilor că nu e suficient să ai talent. Și că pentru a obține ceva excepțional trebuie multă muncă”.

„E foarte bine ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite trebuie multă muncă”, a evidențiat Nicușor Dan.

Nadia Comăneci a mulțumit pentru distincția primită și a rememorat începuturile carierei sale sportive: „Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Este adevărat, o fetiță de șase ani și-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimnastică”.

„O fetiță care era cât de cât timidă, dar foarte curajoasă și dacă cineva îi spunea nu poți să faci acest lucru, eu găseam drum ca să fac aceste lucruri. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine”, a spus Nadia Comăneci.

Sportul ne conectează pe toți

Fosta mare gimnastă a explicat că își dorește ca experiența sa să inspire noile generații.

„Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, Anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi pasiunea și doresc să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilitatea să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu pentru că această ușă mi s-a deschis mie.”

„Sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă și mă bucur că suntem aici să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc din suflet”, a spus Nadia Comăneci, la final.

Anul 2026 a fost declarat Anul Nadia Comăneci cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 obținută de fosta mare gimnastă româncă la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal din anul 1976.

Sursă foto: Administrația Prezidențială / Mai 30, 2026