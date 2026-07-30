24 ani de la recunoașterea Mitropoliei Basarabiei: Reafirmare a unui adevăr istoric, canonic și spiritual

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a oficiat un Te Deum la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău joi, când s-au împlinit 24 de ani de la recunoașterea oficială a Mitropoliei Basarabiei reînființate după căderea comunismului.

Slujba a fost urmată de citirea unui mesaj al Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, în care momentul este caracterizat drept unul „de reafirmare a unui adevăr istoric, canonic și spiritual, după o perioadă îndelungată în care libertatea religioasă a fost încercată de consecințele unui trecut totalitar”.

Părintele mitropolit a subliniat în mesaj că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Mitropolia Basarabiei și alții împotriva Republicii Moldova, pronunțată la 13 decembrie 2001 și pusă în executare de autorități prin recunoașterea oficială a Mitropoliei Basarabiei la 30 iulie 2002, reprezintă una dintre cele mai importante decizii privind libertatea religioasă pronunțate în spațiul european după căderea regimurilor totalitare.

Decizia a reafirmat un principiu fundamental al societății democratice: libertatea religioasă cuprinde dreptul comunităților de credință de a-și organiza viața potrivit propriei identități spirituale și istorice, iar autoritățile statului au datoria de a garanta exercitarea liberă a acestui drept, se explică în mesaj.

Adevărul învinge

„Pentru noi, această recunoaștere a avut o adâncă semnificație. Ea a confirmat faptul că misiunea unei Biserici, memoria unui popor și conștiința credincioșilor nu pot fi șterse prin hotărâri administrative nedrepte și nici prin schimbările geopolitice vremelnice”, transmite Mitropolitul Basarabiei.

„Ceea ce este întemeiat pe credința în Dumnezeu, pe jertfa martirilor și pe continuitatea canonică rămâne înscris în sufletul poporului și își caută împlinirea la timpul rânduit de Dumnezeu.”

Reînființarea Mitropoliei Basarabiei, desființată forțat prin ocupația sovietică, a reprezentat exercitarea dreptului firesc al acestei structuri „de a-și continua lucrarea în spațiul său canonic, apărând dreptul credincioșilor săi de a se organiza și de a se ruga în Biserica străbună de care au fost legați prin veacuri”, se subliniază în mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Antonie.

Libertate construită pe jertfa înaintașilor

Părintele mitropolit, implicat personal în demersurile de reînființare a Mitropoliei, a evocat cu recunoștință sacrificiul, munca și răbdarea tuturor celor implicați în victoria legislativă – între care Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, Mitropolitul Antonie Plămădeală și Mitropolitul Nestor Vornicescu.

„Prin osteneala lor, astăzi aniversăm 24 de ani de când am primit darul de a ne ruga liber în bisericile înaintașilor noștri, în lăcașurile în care s-au rugat sfinții, părinții și bunicii noștri, oameni ai acestui pământ care au trecut prin încercările cumplite ale secolului trecut: prigoană, deportări, foamete și umilințe”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

O nouă etapă istorică

Mitropolitul Basarabiei afirmă că reînființarea Mitropoliei Basarabiei a deschis o nouă etapă istorică și că instituția va continua să ceară remedierea situației patrimoniale a Mitropoliei, afectată de măsuri administrative abuzive, prin care patrimoniul a fost înstrăinat către altă structură bisericească după pronunțarea CEDO.

„Această situație juridică își așteaptă încă o soluționare corectă pentru multe comunități parohiale și sfinte așezăminte monahale, în acord cu principiile statului de drept, cu respectul față de patrimoniul istoric, cu exigențele libertății religioase și cu angajamentele publice asumate de autoritățile statului”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Antonie.

„Petrecem această așteptare cu răbdare, asemenea anilor în care am așteptat recunoașterea oficială a Mitropoliei Basarabiei, având conștiința că adevărul și dreptatea nu își pierd puterea odată cu trecerea timpului.”

„Istoria ne-a confirmat de nenumărate ori că soluțiile corecte, echitabile și durabile se nasc prin dialog, prin respectarea legii și prin voința de a îndrepta ceea ce trecutul a lăsat nerezolvat”, a adăugat Mitropolitul Basarabiei.

Depunere de flori la monumentul Sf. Ștefan cel Mare

În finalul mesajului, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie și-a exprimat încrederea în instituțiile Republicii Moldova, le-a mulțumit tuturor credincioșilor, clericilor și monahilor care au rămas fideli Bisericii strămoșești din Basarabia și a asigurat că „Mitropolia Basarabiei își va continua misiunea cu aceeași statornicie care a însoțit renașterea sa”.

La Te Deum-ul oficiat la Paraclisul Mitropolitan au participat clerici, reprezentanți ai autorităților, ai mediului academic și cultural, jurnaliști și credincioși din Chișinău și din împrejurimi.

A urmat o ceremonie de depunere de flori la monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din centrul municipiului Chișinău. Momentul comemorativ s-a încheiat cu intonarea troparului sfântului și a unui cântec patriotic, ca expresie a legăturii dintre credință, memorie istorică și identitatea spirituală a românilor dintre Prut și Nistru.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei