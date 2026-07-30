Festivalul Internațional al Muzicilor Militare va aduce formații din șapte țări la Brăila

Formații de muzică militară din șapte țări vor participa, la Festivalului Internațional al Muzicilor Militare de la Brăila, în perioada 7-9 august.

Potrivit Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, festivalul se va deschide vineri, 7 august, cu scurte concerte programate în Piața Traian, Grădina Publică, Parcul Monument și Parcul Caporal Mușat. În aceeași zi, de la ora 19:30, pe Esplanada Dunării va avea loc concertul festiv al formațiilor participante.

În 8 august este programată Parada Muzicilor Militare, pe traseul Bariera Călărașilor – Calea Călărașilor – Piața Independenței – Esplanada Dunării.

Duminică, 9 august, muzicile militare vor susține concerte de promovare în mai multe spații publice din Brăila, între care Piața Traian, Grădina Publică, Parcul Monument, Parcul Caporal Mușat, Brăila Mall și stațiunea Lacu Sărat.

Manifestarea se va încheia duminică seară, pe Esplanada Dunării, cu ultimele concerte și festivitatea de închidere.

Concerte, parade și demonstrații militare

Festivalul Internațional al Muzicilor Militare de la Brăila este organizat din anul 1996, iar din 1998 are caracter internațional. Evenimentul va reuni formații din Albania, Bulgaria, Grecia, Letonia, România, Țările de Jos și Ungaria.

Programul include concerte, parade, demonstrații de drill militar și momente susținute de ansambluri coregrafice.

Festivalul este organizat de Garnizoana Brăila și Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brăila.

Foto credit: Facebook / Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”