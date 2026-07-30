Galerie foto: Pomenirea Patriarhilor Teoctist și Iustin la Catedrala Patriarhală (2026)

Patriarhii Teoctist Arăpașu și Iustin Moisescu au fost pomeniți joi, 30 iulie, în cadrul unei slujbe săvârșite la Catedrala Patriarhală.

În data de 30 iulie se împlinesc 19 ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Teoctist, iar în 31 iulie, 40 de ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Iustin.