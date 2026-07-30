Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Galerie foto: Pomenirea Patriarhilor Teoctist și Iustin la Catedrala Patriarhală (2026)
Patriarhii Teoctist Arăpașu și Iustin Moisescu au fost pomeniți joi, 30 iulie, în cadrul unei slujbe săvârșite la Catedrala Patriarhală. În data de 30 iulie se împlinesc 19 ani de la trecerea la Domnul a…
Copiii din tabăra „Credință și artă pentru toți” pictează icoane și cioplesc cruci la Poiana Mărului
Tabăra de creație „Credință și artă pentru toți” reunește 33 de copii la Centrul de formare și pregătire Scorilo din Poiana Mărului, județul Caraș-Severin, în perioada 26 iulie – 1 august. Tabăra a început cu…
PS Samuel Bistrițeanul a vizitat trei tabere de vară dedicate copiilor și tinerilor
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit în această săptămână cu peste 170 de copii și adolescenți participanți la trei tabere de vară organizate în județele Bistrița-Năsăud și…
O parohie românească în apropriere de Roma a achiziționat propria biserică
Parohia românească „Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei” din Rocca di Papa, localitate situată la aproximativ 25 de kilometri de Roma, a achiziționat propria biserică. Anunțul a fost făcut miercuri de reprezentanții parohiei, care au precizat…
Se împlinesc 19 ani de la trecerea în veșnicie a Patriarhului Teoctist
Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în 30 iulie pe Patriarhul Teoctist Arăpașu, la 19 ani de la trecerea sa la Domnul. Vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist a trecut la cele veșnice în 30 iulie 2007,…