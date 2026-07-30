Patriarhii Iustin și Teoctist au fost pomeniți la Catedrala Patriarhală: Apostoli ai neamului nostru

Patriarhii Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu au fost pomeniți joi la Catedrala Patriarhală. Părintele arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, a subliniat că cei doi întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române au devenit, prin slujirea lor, „apostoli ai neamului nostru”.

Slujba de parastas a fost săvârșită cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Iustin, în data de 31 iulie, respectiv a 19 ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Teoctist în data de 30 iulie.

Referindu-se la formarea lor duhovnicească și teologică, Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale a arătat că aceasta și-a pus amprenta asupra întregii lor lucrări pastoral-misionare.

„Călăuziți în timpul vieții de mari duhovnici ai României, cei doi patriarhi au dobândit o profundă formare duhovnicească și teologică, care s-a regăsit în toată lucrarea pastoral-misionară pusă în slujba dreptcredincioșilor creștini români”.

Un stâlp neclintit de furtună

Evocând personalitatea Patriarhului Iustin Moisescu, părintele Clement Haralam a amintit activitatea sa didactică, slujirea ca ierarh și contribuția la dezvoltarea teologiei românești.

„Patriarhul Iustin Moisescu a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu și oamenilor”, a spus arhimadnritul, amintind și caracterizarea făcută de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care l-a numit „un stâlp neclintit de furtună”.

Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale a evidențiat contribuția Patriarhului Iustin la inițierea colecției „Părinți și Scriitori Bisericești”, precum și grija sa pentru restaurarea și salvarea unor lăcașuri de cult în perioada regimului comunist.

„Din cauza faptului că a rămas orfan de mic copil de tată, el a fost și un mare filantrop, virtute învățată de la mama sa. Din acest motiv, avea o deosebită sensibilitate pentru toți cei aflați în suferință, ajutând pe mulți cu o discreție deosebită”, a subliniat clericul.

O candelă a Învierii

Vorbind despre Patriarhul Teoctist Arăpașu, părintele Clement Haralam a evidențiat dragostea acestuia pentru Biserică și credincioși, precum și lucrarea sa de reorganizare a vieții bisericești după căderea regimului comunist.

„În slujirea sa patriarhală a reinființat eparhiile dispărute în perioada comunistă și a dat naștere altora noi pentru românii plecați în străinătate”.

Arhimandritul l-a descris pe Patriarhul Teoctist drept „un cinstitor al semenilor și înaintașilor”, care „deseori făcea amintire de părinții săi trupești, care l-au născut și format, dar și de părintele său duhovnicesc, vrednicul de pomenire Patriarh Iustinian Marina, care i-a marcat viața într-un mod cu totul deosebit”.

„Ținând cont de perioada în care a păstorit Biserica, Părintele Patriarh Teoctist a fost ca o candelă a Învierii pentru toți cei care l-au întâlnit, chiar și pentru o singură dată în viața lor”, a adăugat Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

Au fost inspirați de Dumnezeu

La final, Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale a subliniat că lucrarea celor doi patriarhi rămâne o mărturie a purtării de grijă a lui Dumnezeu față de Biserica Ortodoxă Română.

„Acești ierarhi au fost aleși și inspirați de Dumnezeu în conducerea și păstorirea Bisericii Ortodoxe Române, în vremuri atât de grele și au fost ajutați ca, în ciuda tuturor greutăților, să realizeze atât de multe pentru cultivarea și întărirea credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român”.

Slujba s-a încheiat cu rugăciuni pentru odihna sufletelor Patriarhilor Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu și cu cântarea „Veșnica lor pomenire!”.

Mai multe imagini de la eveniment se regăsesc în Galeria Foto.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis în februarie ca anul 2027 să fie dedicat Patriarhilor Justinian Marina (1948-1977) și Teoctist Arăpașu (1986-2007).

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene