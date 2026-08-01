Patriarhul Teoctist a fost pomenit de clericii din ținutul natal

Preoții din Cercul Misionar „Patriarhul Teoctist” al comunei botoșănene Stăuceni s-au rugat joi pentru sufletul vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist în biserica din satul Victoria al comunei, ctitorie a fostului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Liturghia a fost urmată de Parastas, iar ulterior clericii au mers și la Casa Memorială din Tocileni, satul natal al Patriarhului Teoctist, unde Părintele Petru Fercal, protopop de Botoșani, a oficiat, împreună cu soborul, un Parastas.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Parohiei „Sf. Ioan Botezătorul” din Botoșani, dirijat de prof. Gheorghe Bulboacă.

La eveniment au luat parte primarul Cozmin Epuraș al comunei Stăuceni, prof. Rodica Grindei, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Stăuceni, și numeroși credincioși din comunitate și din țară.

Joi s-au împlinit 19 ani de la mutarea Patriarhului Teoctist la cele veșnice.

Sursa foto: Doxologia.ro