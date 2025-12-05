Republica Moldova: Mitropolitul Basarabiei și Ministrul Apărării au stabilit coordonatele cooperării pentru 2026

Mitropolitul Petru al Basarabiei și domnul Anatolie Nosatîi, Ministrul Apărării al Republicii Moldova, s-au întâlnit miercuri la Chișinău, un de au stabilit coordonatele cooperării pentru anul 2026.

Întâlnirea a avut loc în cadrul acordului de colaborare semnat între cele două instituții în anul 2023.

Au fost discutate programe comune menite să întărească formarea morală și spirituală a militarilor, să susțină responsabilitatea și demnitatea celor care își dedică viața slujirii țării.

Mitropolitul Petru și-a exprimat recunoștința pentru deschiderea și disponibilitatea Ministrului Apărării, apreciind atenția acordată dimensiunii spirituale în rândul militarilor și preocuparea pentru întărirea parteneriatului instituțional.

Anatolie Nosatîi a mulțumit pentru primirea caldă și pentru implicarea constantă a Mitropoliei Basarabiei în sprijinul personalului militar, subliniind importanța continuării cooperării într-un spirit de responsabilitate, solidaritate și grijă față de oameni.

La începutul săptămânii, Mitropolitul Petru s-a întâlnit cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei