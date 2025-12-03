Mitropolitul Petru s-a întâlnit cu Prim-ministrul Republicii Moldova

Mitropolitul Petru al Basarabiei s-a întâlnit marți la Chișinău cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru a apreciat ritmul și consistența cu care noul executiv și-a asumat responsabilitățile publice.

Mitropolitul Basarabiei a prezentat proiectele majore pe care mitropolia le va implementa în perioada următoare, evidențiind contribuția Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia la întărirea comunităților.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a exprimat recunoștința pentru implicarea constantă a Mitropoliei Basarabiei în momentele sensibile prin care a trecut Republica Moldova, evocând sprijinul acordat refugiaților din Ucraina, acțiunile sociale desfășurate în toată țara și mesajul de echilibru transmis în contextul tensionat al actualelor realități geopolitice.

Întrevederea s-a încheiat cu angajamentul ambelor părți de a menține un dialog deschis și o cooperare orientată spre binele comun, spre pace și stabilitate, precum și spre susținerea proiectelor care întăresc coeziunea socială și construiesc viitorul european al Republicii Moldova.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei