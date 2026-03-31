IPS Nicolae: Se cuvine să cinstim toate mamele, mai ales pe cele care s-au îngrijit să-și educe creștinește copiii

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, a îndemnat miercuri la cinstirea mamelor creștine, în cadrul cuvântului ținut la parohia românească din Olmsted Township, Ohio, Statele Unite.

IPS Nicolae a oficiat Sfânta Liturghie cu ocazia praznicului Bunei Vestiri.

„Prin această chemare și prin această acceptare, Fecioara Maria este considerată model al Bisericii, pentru că Biserica este întâlnirea omului cu Dumnezeu. În Biserică venim cu toții să-L întâlnim pe Dumnezeu, iar această întâlnire a omului cu Dumnezeu s-a petrecut în mod deplin în persoana Fecioarei Maria, căci Dumnezeu Însuși s-a pogorât în pântecele ei”.

„În această zi în care o cinstim pe Maica Domnului se cuvine să cinstim toate mamele creștine, toate mamele care au dat viață copiilor lor și mai apoi s-au îngrijit să-i educe creștinește. Copilul este adus pe lume prin dragostea părinților, dar mai apoi copilul trebuie să și primească educația potrivită ca să devină bun creștin și fiu al Bisericii”.

„Responsabilitatea de mamă nu se împlinește doar prin naștere, ci se împlinește și prin educația copiilor. Mai departe, copiii noștri educați vor deveni și ei părinți și dacă au primit educație creștină, o vor duce mai departe”, a subliniat ierarhul.

Potrivit Mitropoliei celor două Americi, cu două zile înainte de sărbătoare, în parohie a ajuns un fragment din Sfânta Cruce, la care s-au închinat peste trei mii de persoane.

Citește și: Patriarhul Daniel a inaugurat Anul omagial 2026: Femeia creștină, factor principal de credință, iubire darnică și evlavie

Foto credit: Mitropolia celor două Americi

