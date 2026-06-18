Mitropolitul Laurențiu a premiat peste 300 de elevi olimpici: Sunteţi roadele familiilor noastre

Peste 300 de elevi care au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada de Religie și la alte concursuri au fost premiați, miercuri, de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.

Printre elevii felicitați se numără tineri atât din ciclul gimnazial, cât și liceal din județul Sibiu.

Au fost premiaţi elevii care au obţinut rezultate foarte bune la Olimpiada Judeţeană de Religie, la Concursul Naţional Catehetic „Familia-binecuvântare a lui Dumnezeu”, organizat de Patriarhia Română şi la Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească”.

„Sunteţi roadele familiilor noastre, sunteţi viitorii studenţi şi viitorul ţării noastre şi al Bisericii noastre. Toţi meritaţi premiul I pentru că v-aţi apropiat cu inima voastră curată, cu sufletul vostru neîntinat, de cunoştinţele religioase şi de educaţia moral-religioasă a Bisericii noastre”, le-a spus Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

Răsplătirea eforturilor

Sorin Joată, inspector eparhial în cadrul sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Sibiului, i-a felicitat pe tinerii premiați.

„Am ajuns la momentul festiv al răsplătirii eforturilor lor, iar cei care sunt foarte buni dintre cei buni să primească un dar care să le rămână în biblioteca lor pentru a le aduce aminte că au participat când au fost elevi la olimpiadă, pentru a le aduce aminte că au fost olimpici în tinereţea lor”, a subliniat inspectorul.

Elevii au primit cărți și diplome din partea Mitropoliei Ardealului în semn de apreciere pentru rezultatele foarte bune obţinute la cele trei concursuri menţionate.

La eveniment au participat inspectorul școlar pentru disciplina Religie din cadrul ISJ Sibiu, prof. Gabriela Frățilă, consilieri eparhiali, preoți, profesori şi părinţi.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu