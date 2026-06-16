Să simţim şi noi cu adevărat că suntem într-o Biserică vie, care dă sfinţi, subliniază Mitropolitul Laurențiu

„Să simţim şi noi cu adevărat că suntem într-o Biserică mărturisitoare, o Biserică vie, care dă sfinţi”, a subliniat duminică Mitropolitul Laurențiu al Ardealului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Sibiu – Calea Poplăcii II, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Mitropolitul Ardealului a explicat că că menirea Bisericii este sfințirea oamenilor prin lucrarea Duhului Sfânt: „Scopul Bisericii este sfinţirea credincioşilor prin lucrarea Duhului Sfânt şi prin părtăşia cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos”.

„Sfinţenia este un dar al lui Dumnezeu oferit de la creaţie, în posibilitate. Atunci când ne-a creat, Dumnezeu ne-a dat chipul Său, iar noi fiind după chipul lui Dumnezeu putem să-L urmăm pe Hristos şi urmând şi conlucrând cu harul lui putem să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu”.

Pornind de la Evanghelia chemării primilor Apostoli, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a subliniat responsabilitatea fiecărui creștin de a mărturisi credința în viața de zi cu zi: „Chemarea aceasta ni se adresează şi nouă de a fi mărturisitori şi trăitori ai Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos”.

Un nou slujitor al parohiei

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc instalarea părintelui Ioan Vasilie în slujirea de preot coslujitor.

„Această posibilitate de a sluji lui Dumnezeu în oraşul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, care s-a străduit şi s-a luptat şi a depus toate eforturile pentru mai multe deziderate, dintre care doresc să amintesc doar două: unitatea poporului şi apoi propăşirea poporului român prin cult şi prin cultură”, a subliniat părintele Ioan Vasilie.

La rândul său, părintele paroh Gheorghe Sabău a mulțumit ierarhului pentru purtarea de grijă față de comunitate și i-a îndemnat pe credincioși să îl primească cu dragoste pe noul preot: „Să-l primim cu toată dragostea noastră pe părintele împreună cu doamna preoteasă şi cu toată familia şi de aici înainte vom sluji împreună lui Hristos”.

Piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost pusă de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu în anul 2010.

Foto credit: Mitropolia Ardealului