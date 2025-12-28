Mitropolitul Laurențiu: Încercările pe care ni le dă Dumnezeu nu sunt spre pierderea noastră, ci spre îndreptare

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie, duminică, în biserica „Nașterea Domnului” din Sibiu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

IPS Laurențiu a tâlcuit Evanghelia rânduită a fi citită în Duminica după Nașterea Domnului, explicând că ostilitatea cu care a fost întâmpinat Pruncul Iisus face parte din planul dumnezeiesc.

Din acest motiv, a continuat ierarhul, nici suferințele care ar veni asupra noastră nu trebuie să ne sperie, deoarece Dumnezeu vine în ajutorul nostru.

„Cu toate că a existat această viclenie și această ostilitate, această ură pământească față de Dumnezeu care vine ca Mântuitor, vedem că grija lui Dumnezeu planează peste tot. De aceea și noi, ori de câte ori suntem în necazuri, în suferințe, în boli, în toate necazurile posibile, trebuie să avem încrederea că Dumnezeu știe și cunoaște și suferința noastră, știe și slăbiciunea noastră și neputința noastră și El vine în ajutorul nostru”, a precizat Mitropolitul Ardealului.

Hristos, modelul nostru

Hristos S-a întrupat pentru a lua păcatele omenirii asupra Sa, iar apoi le-a răstignit pe Cruce pentru noi, a accentuat IPS Laurențiu.

„Înțelegem că a lăsat Dumnezeu să se împlinească toate după voia oamenilor, pentru că El S-a întrupat și a preluat păcatele omenirii asupra Sa, iar aceste păcate ale omenirii le-a omorât, le-a afundat în botezul din Iordan și apoi le-a răstignit pe cruce, pentru ca firea omenească să se așeze, să se îndumnezeiască și noi să avem un model desăvârșit pe care să-L urmăm”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

În concluzie, a spus Mitropolitul Ardealului, Dumnezeu ne poartă de grijă, chiar și prin încercări.

„Și când ne încearcă Dumnezeu pe noi, este o încercare tot părintească. Nu este spre distrugerea noastră, nu este spre pierderea noastră, ci este spre îndreptarea noastră, pentru că fiecare eșec, fiecare refuz de a fi aproape de Dumnezeu poate fi îndreptat prin revenirea noastră”, a conchis IPS Laurențiu.

20 de ani de filantropie

Tot duminică, părintele Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, a amintit de faptul că s-au împlinit două decenii de când Înaltpreasfințitul Laurențiu a pus bazele proiectelor filantropice pentru persoanele defavorizate din localitate.

„Ascultam prețiosul cuvânt de învățătură și ne amintea atât de frumos Părintele Mitropolit că Pruncul s-a născut într-o iesle sărăcăcioasă, între oameni necăjiți iar păstorii au venit să Îl cinstească.”

„Mi-am adus aminte că, acum aproape 20 de ani, imediat după ce Părintele Mitropolit a venit Arhiepiscop și Mitropolit al Ardealului, grija Înaltpreasfinției Sale a fost determinată și rânduită spre cei necăjiți, spre cei umiliți”, a menționat părintele protopop.

Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a oferit celor doi epitropi, Petru Matiu și Florian Corman, distincția „Crucea Șaguniană pentru laici”. Teologul Vasile Narcis Ciobanu a primit Ordinul „Dimitrie Cunțan” pentru cântăreții bisericești.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

