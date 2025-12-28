Patriarhul Daniel: Lumina Evangheliei lui Hristos ne arată că binecuvântarea lui Dumnezeu se vede într-o familie unită

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit, duminică, la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlați (județul Prahova) despre importanța familiei, în contextul Evangheliei citite în cadrul Sfintei Liturghii oficiate astăzi.

PF Daniel a arătat că din Evanghelia zilei se pot desprinde trei mari învățături principale.

„Prima învățătură: îndată după nașterea Sa, Pruncul Iisus este întâmpinat cu bucurie de către îngeri, păstori și magi, dar cu ostilitate și amenințare cu moartea de către regele Irod. A doua învățătură: Pruncul Iisus este ocrotit de îngeri, care îl îndeamnă pe Iosif să ia Pruncul și pe mama Lui să fugă în Egipt până la moartea lui Irod.”

„A treia învățătură: la întoarcerea din Egipt, Pruncul Iisus este dus în Galileea neamurilor, unde va locui în Nazaret, iar apoi în Capernaum. Pentru că El va fi Mântuitor al lui Israel, dar și al tuturor popoarelor care vor crede în El”, a spus Preafericirea Sa.

Hristos a venit să vindece lumea de păcat

În continuare, Patriarhul României a arătat că Pruncul Iisus a venit într-o lume ostilă, violentă și dominată de păcat.

„Înțelegem, așadar, că Pruncul Iisus vine într-o lume a violenței, dominată de păcat și de moarte, de răutate și invidie, în care foarte adesea crima sângeroasă se întinde și asupra vieții copiilor nevinovați.”

„După sărbătoarea Nașterii Domnului în luna decembrie, în zilele de 27, 28 și 29, Biserica pomenește o mulțime de martiri sau mucenici, și anume: pomenește pe Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; pe cei douăzeci de mii de mucenici arși în Nicomidia astăzi; și pe cei paisprezece mii de prunci din Betleem și împrejurimi uciși din porunca lui Irod, pe care îi pomenește mâine”.

„Aceasta ne arată că lumea dominată de patimi egoiste și de moarte are nevoie de vindecare și viață veșnică sau de mântuire. De aceea, înțelegem că încă de la începutul vieții Sale pământești, Domnul Iisus Hristos Se îndreaptă spre jertfă, spre Cruce, va trece prin moarte și apoi va învia și va dărui lumii viață veșnică, vindecând omenirea de păcat și de moarte”, a adăugat PF Daniel.

Prezența lui Hristos este sfințitoare

Totuși, prin prezența Sa, Hristos sfințește orice pământ, așa cum a sfințit Egiptul, a remarcat Preafericirea Sa. În timp, în acest spațiu a înflorit creștinismul și, în special, monahismul.

„Pruncul Iisus, când S-a dus în Egipt, prin prezența Sa în Egipt a sfințit toată țara. Și acum Sfântul Ioan Gură de Aur arată ce s-a întâmplat în trei secole și ceva cu Egiptul. Și anume: acolo s-a manifestat foarte puternic credința egiptenilor în Iisus Hristos, ca urmare a predicii Sfinților Apostoli și mai ales prin înflorirea monahismului”.

„Deci binecuvântarea prezenței Pruncului Iisus în Egipt a avut ca urmare, peste câteva secole, răspândirea credinței creștine în Egipt și, mai ales, înflorirea monahismului în Egipt.”

„Și aici noi vedem cum lucrează Dumnezeu în chip minunat, fiindcă Pruncul Iisus deja, prin prezența Sa în Egipt, unde a fost dus de către Dreptul Iosif împreună cu Maica Domnului la porunca Îngerului, ne arată că El binecuvântează țara aceasta care L-a primit”, a transmis Patriarhul Daniel.

Galileea neamurilor, semn al iubirii lui Hristos pentru toți oamenii

Hristos a venit pentru toți oamenii, din toate locurile, indiferent de etnia lor, iar acest lucru este arătat de faptul că Mântuitorul a ales să locuiască o parte a vieții Sale în Galileea, zonă „socotită de mulți evrei ca fiind o provincie puțin importantă”.

„El acceptă să locuiască o parte a vieții Sale, copilăria și tinerețea, în Galileea, în Nazaret și Capernaum, alături de oameni care au venit aici din alte țări. Între acești oameni din neamuri diferite va crește Pruncul Iisus.”

„Tocmai prin această prezență a Lui în Galileea se arată smerenia Lui și dragostea Lui față de toți oamenii. Iisus este prieten cu cei săraci, solidar cu străinii exilați sau refugiați în Galileea, apropiat de cei marginalizați și disprețuiți”, a subliniat Patriarhul României.

Importanța ambilor părinți în creșterea copilului

În finalul cuvântului său, PF Daniel a accentuat faptul că din Evanghelia duminicii de astăzi învățăm că „Dumnezeu ne arată binecuvântarea Lui asupra familiei”.

„Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că Dumnezeu, prin Îngerii Săi, îi ajută pe oameni când aceștia sunt smeriți și singuri, și că Dreptul Iosif a fost binecuvântat de Dumnezeu să poarte grijă de Copilul Iisus ca un tată adoptiv.”

„De aici învățăm că totdeauna copiii au nevoie atât de afecțiunea sau iubirea mamei, cât și de iubirea tatălui. Nu era suficientă doar afecțiunea mamei”, a explicat Părintele Patriarh.

Ocrotirea copilului și misiunea familiei creștine

Din păcate, a continuat Preafericirea Sa, familia este amenințată din ce în ce mai mult în societatea modernă, dar acesta este un motiv suplimentar pentru ca fiecare copil să fie ocrotit și îngrijit de mama și de tatăl său.

„Astăzi, familia creștină tradițională este din ce în ce mai amenințată, deoarece trăiește într-o lume secularizată și confuză din punct de vedere spiritual, fiind confruntată adesea cu sărăcia, nesiguranța zilei de mâine, șomajul, migrația, instabilitatea și dezorientarea.”

„Evanghelia de astăzi ne mai învață că fiecare copil trebuie păzit și ocrotit; el nu trebuie lăsat pradă frigului și foamei, neștiinței și nesiguranței, violenței și morții. Într-o vreme în care unii părinți își abandonează copiii, iar unii copii îi uită pe părinții lor, lumina Evangheliei lui Hristos ne arată că binecuvântarea lui Dumnezeu se manifestă acolo unde familia este unită și luptă împreună împotriva relelor și primejdiilor din viața ei”.

„Așadar, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor Sfinților să ocrotească familia și să înmulțească iubirea dintre soț și soție, iubirea părinților față de copii și a copiilor față de părinți, ca toți să simtă că nașterea Mântuitorului Hristos este o binecuvântare pentru întreg neamul omenesc și că în familia credincioasă se pregătește mântuirea omului”, a concluzionat Patriarhul României.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

