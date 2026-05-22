Mitropolitul Banatului i-a pomenit pe eroii neamului la Catedrala din Timișoara

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, i-a pomenit joi pe eroii neamului la Catedrala din Timișoara.

Slujba de pomenire a avut loc pe esplanada din fața lăcașului de cult, la finalul Sfintei Liturghii, în prezența autorităților locale și cadrelor militare din Detașamentul de Onoare.

În cadrul pomenirii au fost rostite numele eroilor și martirilor neamului căzuți pe câmpurile de luptă sau în teatrele de operații recente.

Evenimentul a continuat la Monumentul Crucificării din apropiere, unde oficialitățile au susținut alocuțiuni dedicate Zilei Eroilor. Apoi, reprezentanții Mitropoliei Banatului, împreună cu autoritățile locale și județene au depus coroane și jerbe de flori, ceremonia încheindu-se cu defilarea Gărzii de Onoare.

Cinstirea eroilor a avut loc și la Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei. Acolo au fost oficiate slujbe de pomenire și s-au desfășurat ceremonii militare, cu depuneri de coroane la monumentele închinate eroilor Revoluției din 1989, precum și celor din cele două războaie mondiale.

Ziua Eroilor

Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de Sărbătoare Națională Bisericească.

La toate bisericile din Patriarhia Română au răsunat clopotele la orele 12:00, în memoria eroilor care s-au jertfit pentru țară.

De asemenea, la Catedrala Patriarhală a fost oficiat un parastas pentru eroii neamului, la finalul Sfintei Liturghii.

Foto credit: Mitropolia Banatului