Hramul Catedralei din Bacău a fost sărbătorit prin rugăciune și prin pomenirea eroilor români

Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău și-a sărbătorit hramul prin rugăciune și prin pomenirea eroilor patriei române. La eveniment a participat Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat semnificația aparte a zilei, în care sărbătoarea Înălțării Domnului a coincis cu cea a Sfinților Împărați Constantin și Elena, subliniind simbolismul Crucii și al biruinței ei.

„Astăzi, sărbătorim în mod solemn înnoirea Bisericii și prin Înălțarea Sfintei Cruci de către Sfinții Împărați Constantin și Elena”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa, amintind rolul celor doi sfinți în descoperirea și cinstirea lemnului Sfintei Cruci.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a explicat că „Sfântul Împărat Constantin este cel care a văzut Crucea pe norii cerului, iar Sfânta Împărăteasă Elena fiind cea care a ridicat Crucea din adâncimile pământului”, arătând astfel legătura dintre semnul biruinței și lucrarea mântuitoare a lui Hristos.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat dimensiunea smereniei și a chemării omului către Împărăția lui Dumnezeu reflectată în Înălțarea Domnului: „El S-a smerit pe Sine prin întruparea Sa, trăgându-ne la Cer pe noi cei care privim asemenea apostolilor pe muntele Eleonului”.

La finalul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Ioachim a oficiat slujba de pomenire pentru cei care și-au jertfit viața pentru apărarea credinței și a țării.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului