De Înălțarea Domnului, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna în memoria eroilor români

De praznicul Înălțării Domnului, Ziua eroilor, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna la ora 12:00, în memoria eroilor români.

În cadrul Sfintei Liturghii vor fi pomeniți eroii români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pentru apărarea patriei și întregirea neamului.

Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de Sărbătoare Națională Bisericească.

Prin legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român.

Catedrala Eroilor

În memoria eroilor români și pentru a cinsti faptele lor de vitejie în apărarea țării, Catedrala Națională din București poartă hramul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor. Al doilea hram al lăcașul de cult este Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

În anul 2018, în semn de cinstire a eroilor, a fost așezată în piciorul Sfintei Mese lista cu numele tuturor eroilor români cunoscuți.

Lista acestora este disponibilă și poate fi consultată pe site-ul Trinitas TV într-o secţiune specială intitulată „Jertfa poartă numele lor”.

Cele 1684 pagini ale secţiunii cuprind numele, prenumele, funcţia şi războiul în care s-au jertfit, de-a lungul istoriei noastre.

În luna octombrie 2025, pictura în mozaic a Catedralei Naționale a fost sfințită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

