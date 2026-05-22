PS Andrei i-a pomeniți la Mausoleul Eroilor de la Gura Secului pe soldații români căzuți în 1918

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat joi slujba de pomenire la Mausoleul Eroilor de la Gura Secului, unde sunt așezate osemintele a 771 de militari români căzuți în luptele din anul 1918.

Ridicat în anul 1925 la inițiativa Societății „Cultul Eroilor” și cu binecuvântarea primului Patriarh al României, Miron Cristea, mausoleul a devenit un simbol al luptelor purtate în această zonă a Călimanilor în anul 1918.

Dintre militarii români căzuți, 25 au fost identificați și așezați în firide individuale, iar 746 au rămas necunoscuți și odihnesc în osuarul monumentului. Mausoleul a fost binecuvântat în anul 1939 de Patriarhul Miron Cristea, originar din Toplița.

În cadrul manifestării din acest an, au avut loc depuneri de coroane de flori, alocuțiuni oficiale și ceremonia militară dedicată eroilor români.

Lucrarea lui Dumnezeu

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Înălțarea Domnului” din Parohia Toplița III. Episcopul Andrei a explicat semnificația duhovnicească a sărbătorii Înălțării Domnului și a evidențiat lucrarea lui Hristos în viața Bisericii.

„Mântuitorul S-a înălțat la ceruri binecuvântându-i. Aici vedem lucrarea lui Dumnezeu în Biserică. Întotdeauna, în turla bisericii, este pictat Mântuitorul binecuvântându-i, Pantocratorul. Domnul îi binecuvintează pe cei care Îl iubesc, pe cei care cred în El și pe cei care fac voia lui Dumnezeu”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei a oferit distincția „Crucea mărturisitorii credinței străbune pentru mireni”, precum și acte de cinstire și recunoștință celor care au sprijinit activitatea și lucrările desfășurate în cadrul Parohiei Toplița III.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei