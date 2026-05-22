Catedrala din Slobozia și-a sărbătorit hramul: Fericiți suntem noi care n-am văzut, dar am crezut cuvintelor Evangheliei

Catedrala „Înălțarea Domnului” din Slobozia și-a sărbătorit joi hramul. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor a subliniat că „fericiți suntem noi care n-am văzut, dar am crezut cuvintelor Evangheliei”.

Preasfinția Sa a vorbit despre mărturiile nou-testamentare referitoare la Înălțarea Domnului și despre legătura dintre acest praznic și viața Bisericii. Episcopul Vincențiu a explicat că mărturia apostolică și lucrarea Duhului Sfânt stau la temelia credinței creștine.

„Am crezut lucrării Duhului Sfânt, pe care Mântuitorul Iisus Hristos L-a trimis peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, în ziua Cincizecimii, întemeind acest așezământ divino-uman care este Biserica”.

„Mântuitorul Hristos, după ce a biruit moartea prin Înviere, Se înalță la ceruri, ducând cu Sine firea noastră omenească, sfințită și preaslăvită. Este o chemare la înălțare duhovnicească și pentru noi, o invitație la a ne ridica privirea și viața spre cele de sus”, a adăugat ierarhul.

Pomenirea celor adormiți și a eroilor neamului

După Sfânta Liturghie a fost săvârșită slujba Parastasului pentru ctitorii Catedralei Episcopale. Ulterior, Preasfințitul Părinte Vincențiu, împreună cu clericii și credincioșii, a mers în procesiune până la Monumentul Eroilor din Parcul Tineretului.

După acordarea onorului militar, a fost oficiată slujba de pomenire a eroilor neamului, urmată de depuneri de coroane și de defilarea gărzii militare.

Ziua Înălțării Domnului are o semnificație aparte pentru municipiul Slobozia, fiind atât hramul Catedralei Episcopale, cât și ziua orașului reședință de județ.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor