Catedrala Patriarhală și-a sărbătorit hramul istoric: Au fost pomeniți eroii neamului românesc

Catedrala Patriarhală și-a sărbătorit joi hramul istoric, Sfinții Împărați Constantin și Elena. După Sfânta Liturghie, cu ocazia Înălțării Domnului, au fost pomeniți eroii neamului românesc.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior al Catedralei Patriarhale împreună cu: Arhiepiscopii Nifon al Târgoviștei, Casian al Dunării de Jos; Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, precum și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Din soborul de clerici au mai făcut parte slujitorii Catedralei Patriarhale și părinți din Administrația Patriarhală și de la Centrul Eparhial din București.

Legătură duhovnicească

Cu ocazia dublei sărbători, Patriarhul României a explicat legătura duhovnicească dintre Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena și semnificația acestei legături pentru viața Bisericii.

Părintele Patriarh Daniel a arătat că Hristos cel înălțat la cer a continuat să ajute Biserica Sa aflată în vremuri de persecuție și încercare prin lucrarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, considerați modele de sprijinire și mărturisire a credinței creștine.

„O altă mare lucrare sfântă a Domnului Iisus Hristos înălțat întru slavă la cer, pentru a ajuta Biserica Sa persecutată pe pământ, a fost convertirea cezarului roman Constantin, fiul cezarului Constanțiu Clor”, a afirmat Preafericirea Sa.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal a oficiat slujba de pomenire pentru eroi.

Câștigătorii concursurilor din Patriarhia Română

Totodată a avut loc o scurtă ceremonie de anunțare a câștigătorilor Concursului Național Catehetic „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice” și ai Concursului Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”.

Premiile au fost anunțate de Părintele Nicușor Beldiman, Consilier Patriarhal la Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale, și de Nicolae Hrițcu, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.

Patriarhul Daniel i-a felicitat pe câștigătorii celor două concursuri, evidențiind numărul mare de câștigători la tematica privind familia creștină ca școală a iubirii smerite și darnice.

„Familia creștină cultivează smerenia și dărnicia și aceasta a făcut ca poporul român să fie un popor credincioși, ospitalier și darnic”, a subliniat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a mulțumit tuturor celor care au contribuit „la organizarea concursului privind familia, și celor care s-au arătat ca fiind foarte talentați în pictare de icoane”.

„Avem mare speranță pentru românii iconari și frescari, care fac frescă, după pictură bizantină și, mai nou, mozaicari, cum sunt cei care au pictat în mozaic Catedrala Națională”, a spus Patriarhul României.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene