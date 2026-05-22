Concursul „Răsună toaca pe pământ și-n cer” revine la Biserica Olari din Capitală cu a șaptea ediție

Concursul „Răsună toaca pe pământ și-n cer” va reveni duminică la Biserica Olari din Capitală cu a șaptea ediție.

Evenimentul va avea loc de la ora 15:00, fiind organizat în parteneriat cu Protoieria Sector II Capitală.

Competiția dedicată artei bătutului toacei continuă să promoveze o tradiție specifică spiritualității ortodoxe, punând în valoare un element important al vieții liturgice.

În tradiția Bisericii Ortodoxe, toaca și clopotele reprezintă obiecte consacrate cultului, având rolul de a chema credincioșii la rugăciune, de a marca timpul liturgic și de a însoți marile momente ale slujbelor.

Spre deosebire de clopote, folosirea toacei presupune exercițiu și deprinderea unei anumite tehnici, motiv pentru care organizatorii urmăresc să încurajeze și formarea tinerilor interesați de această tradiție bisericească.

Biserica Olari este situată pe strada Olari nr. 6, Sector 2, București.

