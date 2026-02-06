Ministerul Culturii a remarcat bilanțul pozitiv al participării României la Târgul de Carte de la Cairo

Ministerul Culturii a publicat bilanțul după participarea României la Târgul de Carte de la Cairo, acolo unde țara noastră a fost invitată de onoare.

Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de facebook a instituției, standul României de la Târgul de la Cairo a fost vizitat de peste 16.800 de persoane, pe parcursul a celor 13 zile ale manifestării.

Potrivit Ministerului, prezența culturală românească a fost succes, marcat în mod concret:

33 de evenimente incluse în programul cultural oficial și șase evenimente culturale organizate în marja târgului;

24 de lansări de carte și traduceri în limba arabă, dintre care 16 realizate în premieră, special pentru această ediție de la Cairo;

Peste 35 de interviuri acordate presei egiptene și internaționale de oficialii români, scriitorii români și de ambasadorul României în Egipt;

Peste 5.500 de publicații și materiale promoționale distribuite vizitatorilor;

Aproximativ 205 stakeholderi implicați din România și Egipt, de-a lungul a 12 luni de pregătiri;

14 voluntari, studenți la studii arabe și români stabiliți în Egipt, parte esențială a echipei României la această ediție istorică a Târgului Internațional de Carte de la Cairo.

Programul literar a reunit autori români importanți: Matei Vișniec, Ioana Pârvulescu, Denisa Comănescu, Tatiana Țîbuleac, Radu Vancu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Cătălin Pavel, Varujan Vosganian, Peter Sragher, Cosmin Perța, Mihaela Coșescu, Alexandru și Cristina Donovici, George Arion.

Cu ocazia participării la Târgul de Carte, conducerile unor universități de prestigiu din România și Egipt au purtat un dialog la nivel înalt.

Un accent aparte a fost pus pe literatura pentru copii, prin primele volume ale unor autori români traduse în limba arabă, cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin programul „Romanian books for children” (Cărți românești pentru copii).

Desfășurată sub sloganul „Books for Friends: From the Danube to the Nile”, prezența României la cel mai important târg de carte din lumea arabă și de pe continentul african a fost organizată de Ministerul Culturii și Ambasada României la Cairo, cu sprijinul Institutului Cultural Român, al Ministerului Afacerilor Externe și al Centrului de Studii Arabe al Universității din București.

Prezența țării noastre la manifestare a marcat 120 de ani de relații diplomatice între România și Egipt.

