România este invitată de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Cairo 2026

România este invitată de onoare la cea de-a 57-a ediției a Târgului Internațional de Carte de la Cairo, unul dintre cele mai importante evenimente editoriale din lume, a anunțat, miercuri, Ministerul Culturii.

Prin această participare la eveniment, țara noastră marchează 120 de ani de relații diplomatice cu Republica Egipt, precizează sursa citată.

Târgul Internațional de Carte de la Cairo va avea loc între 22 ianuarie și 3 februarie.

Potrivit Ministerului Culturii, prezența României se va manifesta printr-un program amplu și divers, care pune în valoare literatura contemporană, dialogul cultural, traducerea, cercetarea academică, diplomația culturală, patrimoniul și educația, reunind autori, cercetători, traducători, editori, artiști și profesioniști din domeniul cultural din România și Egipt, dar și diplomați, foști diplomați și personalități academice românești.

Autori cunoscuți, ambasadori ai culturii române

Este vorba despre 30 de evenimente culturale distincte în 13 zile, 60 de invitați speciali (autori, editori, traducători, artiști, universitari ș.a.) din care 15 artiști, 10 titluri traduse în arabă în premieră, 10 edituri românești participante.

România își deschide oficial standul național la Târgul Internațional de Carte de la Cairo joi, 22 ianuarie, în prezența unor importanți autori români contemporani, reprezentanți ai instituțiilor culturale și a publicului târgului.

Printre invitații României se numără Tatiana Țîbuleac, Ioana Pârvulescu, Denisa Comănescu, Matei Vișniec, Varujan Vosganian, Bogdan-Alexandru Stănescu, Cătălin Pavel și Radu Vancu.

Unul dintre evenimentele centrale ale deschiderii este dedicat operei dramaturgului Matei Vișniec și lansării, în premieră, a unor traduceri în limba arabă din scrierile sale, apărute la Editura Junimea din Iași. Cu acest prilej, Matei Vișniec va susține o conferință despre rolul universal al literaturii în dialogul dintre culturi.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Institutul Francez din Egipt și marchează, totodată, lansarea Președinției române a Grupului ambasadorilor și ambasadoarelor francofone de la Cairo (GAAF).

Programul literar al participării României include dezbateri și mese rotunde dedicate literaturii române contemporane, poeziei, prozei și dialogului intercultural. Printre acestea se numără discuțiile „Autoare românce: între tradiție și contemporaneitate”, „De la arheologie la ficțiune”. „Cum prind formă poveștile” și „Antologii sau volume individuale? Cum pătrunde poezia pe o piață nouă”, urmate de lansarea unei antologii duble de poezie românească contemporană.

75 de ani de studii arabe în România

Un accent special este pus pe traduceri și dialog editorial, prin lansarea unor volume românești traduse în limba arabă, semnate de autori precum George Arion, Marin Sorescu, Petre Ispirescu, Ion Creangă și Peter Sragher, precum și prin prezentarea edițiilor trilingve română–franceză–arabă publicate de Editura Junimea.

De asemenea, sunt programate întâlniri profesionale între editori români și egipteni, dedicate dezvoltării cooperării editoriale și traducerilor literare.

Dimensiunea academică este susținută prin evenimente dedicate studiilor arabe în România, care marchează 75 de ani în 2026, istoriei tiparului arab, diplomației culturale și relațiilor internaționale, cu participarea unor specialiști români recunoscuți în domeniu.

Agenda include și dezbaterea Perspective strategice comparative și priorități de politică externă: România și Egipt la 120 de ani, organizată în parteneriat cu New Strategy Center, precum și masa rotundă „Dincolo de granițe: relații culturale internaționale și rețele globale”, realizată împreună cu clusterul EUNIC din Egipt și Institutul Cultural Român.

Panait Istrati în Egipt

Pentru publicul tânăr și familii, programul propune lecturi interactive și ateliere de literatură pentru copii, susținute de autori români, precum și prezentări ale celor mai recente traduceri în limba arabă ale volumelor românești pentru copii.

Componenta cultural-artistică este completată de expoziția foto româno-egipteană Frumusețea necunoscută a României, dedicată peisajelor și tradițiilor românești, precum și de spectacole de muzică și dansuri tradiționale susținute de ansamblul Românașul. Un moment special este dedicat scriitorului Panait Istrati, prin evenimentul Panait Istrati în Egipt.

Participarea României se va încheia pe 3 februarie, cu ceremonia oficială de predare a titlului de țară invitată de onoare ediției din 2027.

Masă rotundă și dialog

Ministerul Culturii precizează că, în paralel cu târgul, România este prezentă și la Forumul Internațional „Cairo: Interwoven Voices 2” (19 ianuarie – 2 februarie 2026), dedicat dialogului artistic și diplomației culturale.

Un moment central al forumului îl constituie masa rotundă privind viitorul traducerilor literare între Egipt, România și Malta, găzduită de Ambasada României la Cairo, care va culmina cu semnarea Declarației de la Cairo pentru Traducere Trilaterală.

Participarea României la Târgul Internațional de Carte de la Cairo 2026 este organizată de Ministerul Culturii și Ambasada României în Republica Arabă Egipt, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român, Centrul Național al Cărții și Centrul de Studii Arabe al Universității din București.

Târgul Internațional de Carte de la Cairo este cel mai important eveniment de profil din lumea arabă și Africa, ajuns la cea de-a 57-a ediție. În 2025, târgul a atras un număr record de 5,5 milioane de vizitatori.

Foto credit: Arhiva / Episcopia Spaniei și Portugaliei

