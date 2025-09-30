Mesajul Președintelui Nicușor Dan, adresat Patriarhului României la aniversarea a 18 ani de la întronizare

Președintele României, Nicușor Dan, a adresat marți un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că „împlinirea a 18 ani de la întronizarea ca Patriarh, în Anul Centenar al Patriarhiei Române, este cea mai potrivită ocazie de a celebra o slujire rodnică și de a recunoaște rolul important pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în societatea noastră, prin întărirea credinței, a speranței și a încrederii”.

„Apreciez în mod deosebit susținerea Preafericirii Voastre pentru tineri și educație. Implicarea Bisericii în sprijinirea școlii, în promovarea culturii și în păstrarea patrimoniului spiritual al ortodoxiei sunt contribuții la construirea unei societăți axate pe reconciliere, solidaritate și caritate”, se arată în mesajul Președintelui României.

Mesajul a fost prezentat de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul după slujba de Te Deum oficiată în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.

Mesajul integral:

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel,

Vă felicit cu prilejul acestui moment important din viața Preafericirii Voastre și a întregii Biserici Ortodoxe Române! Împlinirea a 18 ani de la întronizarea ca Patriarh, în Anul Centenar al Patriarhiei Române, este cea mai potrivită ocazie de a celebra o slujire rodnică și de a recunoaște rolul important pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în societatea noastră, prin întărirea credinței, a speranței și a încrederii!

Dimensiunea sacră a Bisericii se reflectă în misiunea pe care-o asumă în viața publică. Această misiune nobilă a căpătat, sub îndrumarea Preafericirii Voastre, profunzime și amploare. Biserica a devenit tot mai atentă la dilemele omului contemporan și pregătită să răspundă provocărilor cu care se confruntă societatea în care trăim.

Fără îndoială, traversăm o perioadă complicată, marcată de dificultăți pe multiple paliere, dar mai ales de criza valorilor și a reperelor autentice, care riscă să se răsfrângă asupra relațiilor interumane, să afecteze legătura dintre cetățeni și instituții. În acest context, Biserica a fost și va fi mereu un reper moral și etic, o punte de legătură între tradițiile noastre spirituale și provocările prezentului.

Rolul Bisericii este să ne îndrume spre adevăr, respect, unitate, integritate și iubire fraternă. În ultimii ani, marcați de pandemie, de război, de crize umanitare, Biserica a dat un exemplu de solidaritate și a oferit ajutor concret semenilor defavorizați, marginalizați, victimelor violenței și exilului. Preafericirea Voastră ați fost constant aproape de oameni, împărtășindu-le suferințele și speranțele, întărindu-le credința prin permanenta invitație la dialog.

Cred că în momentele de tensiune socială, Biserica, prin glasul Preafericirii Voastre, poate fi un factor de echilibru care să îndemne la reconciliere. Astfel, putem să redescoperim lucrurile cu adevărat importante, care ne ajută să devenim puternici în fața adversităților și ne unesc în împlinirea binelui comun.

Apreciez în mod deosebit susținerea Preafericirii Voastre pentru tineri și educație. Implicarea Bisericii în sprijinirea școlii, în promovarea culturii și în păstrarea patrimoniului spiritual al ortodoxiei sunt contribuții la construirea unei societăți axate pe reconciliere, solidaritate și caritate.

Totodată, vă felicit pentru proiectele importante pe care Biserica Ortodoxă Română le-a finalizat în ultimii ani, cu un impact pozitiv asupra comunităților din țară și diaspora și a identității naționale. În mod special, finalizarea și apropiata sfințire a Catedralei Naționale, închinată memoriei eroilor, simbolizând credința și unitatea poporului român, va deveni un centru spiritual de referință, un simbol al continuității și speranței pentru generațiile viitoare.

Sub îndrumarea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română a ajutat societatea să rămână unită și să privească cu încredere spre calea europeană pe care România a ales-o. Este nevoie să continuăm împreună pe acest drum, cu responsabilitate și înțelepciune, ca să construim un viitor stabil și echilibrat, bazat pe valori autentice, respect și cooperare.

Cu întregul respect pentru ceea ce reprezentați și împliniți în Biserica Ortodoxă Română, vă urez sănătate, putere și ani îndelungați, spre a continua cu același devotament slujirea pentru oameni și pentru România.

La mulți ani binecuvântați, Preafericirea Voastră!

Președintele României

Nicușor-Daniel Dan

Foto credit: Arhiva Basilica.ro