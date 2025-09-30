IPS Atanasie la aniversarea a 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel: Harul lui Dumnezeu lucrează prin păstorirea Preafericirii Voastre

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a oficiat marți, un Te Deum cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizarea Părintelui Patriarh Daniel.

În cuvântul rostit la finalul slujbei, IPS Atanasie a subliniat realizările Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru care suntem datori să-i fim recunoscători lui Dumnezeu.

Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa a spus că aniversarea de azi nu este doar un prilej de sărbătoare ci amintește că Harul lui Dumnezeu lucrează, în continuare, în Biserică.

„În lumina acestei recunoștințe, Preafericirea Voastră, privim astăzi cu bucurie la cei 18 ani de slujire pe care i-ați dăruit Bisericii noastre și poporului nostru. Această aniversare nu este doar un moment de aducere aminte, ci o chemare înnoitoare, care ne arată că același Har al lui Dumnezeu, care a însoțit Biserica noastră de la întemeierea Patriarhiei, lucrează şi astăzi prin păstorirea Preafericirii Voastre spre creșterea în Hristos a Bisericii şi spre mântuirea poporului cel binecredincios”, a menționat IPS Atanasie.

Catedrala Națională, o icoană a celor 18 ani de slujire

IPS Atanasie a transmis că slujirea în demnitatea de Patriarh este „o cruce cât toată țara și cât tot neamul românesc, pe care v-ați asumat-o cu smerenie și cu nădejde”.

„Preafericirea voastră purtaţi această cruce cu vrednicie ca pe o responsabilitate sfântă, identificându-vă cu poporul român de pretutindeni, asemenea apostolului Pavel care spunea corintenilor: Tuturor toate m-am făcut ca în orice chip să mântuiesc pe unii”, a adăugat ierarhul.

Arhiepiscopul Marii Britanii și al Irlandei de Nord a arătat importanța edificării Catedralei Mântuirii Neamului, care va fi sfințită pe 26 octombrie.

„Catedrala este, în sine, o icoană a slujirii Preafericirii Voastre: un ideal al generațiilor, adus la împlinire prin răbdare și jertfă, prin viziune și, mai ales, prin credință. Catedrala Mântuirii Neamului nu este doar rodul unui proiect arhitectonic, ci împlinirea unei rugăciuni colective, purtate în inimile românilor vreme de peste un secol”.

„Ea adună în zidurile sale lacrimile eroilor, nădejdile străbunilor și jertfa generațiilor care au dorit să aibă un altar al rugăciunii pentru întreg poporul. De aceea, fiecare piatră a ei este o mărturie, fiecare coloană un semn al credinței că Dumnezeu nu părăsește acest neam”, a mai completat IPS Atanasie.

Cum se clădește Biserica?

Cei 18 ani de slujire patriarhală oferă lecții valoroase pentru Biserică și întreaga societate românească.

„Ce ne învață acești 18 ani de slujire patriarhală? Ne învață că Biserica se zidește cu răbdare și nădejde neclintită, rugăciune cu rugăciune, piatră cu piatră și zi după zi. Ne învață că teologia autentică nu este o teorie abstractă, ci o viață trăită – viață liturgică, pastorală, culturală și socială”.

„Ne învață că iubirea de neam nu se măsoară doar între granițele geografice, ci și în afara țării, acolo unde românii poartă credința străbună ca pe un tezaur de lumină”.

„Ne învață că unitatea Bisericii este mai puternică decât toate încercările istoriei. Și, mai presus de toate, ne învață că totul se sprijină pe dragostea care acoperă, care vindecă și care ridică”, a declarat ierarhul.

Felicitările președintelui României

Un mesaj de felicitare a transmis și președintele României, Nicușor Dan, care a fost prezentat de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Președintele României a transmis că apreciază faptul că, sub conducerea Preafericirii Sale, Părintele Patriarh Daniel, Biserica Ortodoxă Română a oferit exemple de solidaritate, în momentele grele din ultimii ani.

„În ultimii ani, marcați de pandemie, de război, de crize umanitare, Biserica a dat un exemplu de solidaritate și a oferit ajutor concret semenilor defavorizați, marginalizați, victimelor violenței și exilului. Preafericirea Voastră ați fost constant aproape de oameni, împărtășindu-le suferințele și speranțele, întărindu-le credința prin permanenta invitație la dialog”, a remarcat președintele statului.

Înaltul demnitar apreciază susținerea pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel o oferă tinerilor și educației.

De asemenea, președintele a salutat și construirea Catedralei Naționale, despre care a spus că este „închinată memoriei eroilor, simbolizând credința și unitatea poporului român, va deveni un centru spiritual de referință, un simbol al continuității și speranței pentru generațiile viitoare”.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro