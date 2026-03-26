Medic neurolog din Germania: Am înțeles cât de fragilă este granița dintre viață și moarte

Claudia Maria Podașcă, medic neurolog român stabilit în Germania, vorbește, într-un interviu acordat platformei Hristocentric, despre experiența din neurologie și medicina de urgență.

Medicul a mărturisit că experiența din diferite ramuri ale medicinei i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții și suferinței.

„În medicina de urgență am înțeles cât de fragilă este granița dintre viață și moarte. Cât de repede se poate afla omul în fața morții și, totodată, cât de neașteptat poate fi readus la viață”.

„Am simțit cât de limitată este puterea noastră ca medici și cât de mult rămâne viața, în cele din urmă, în mâinile lui Dumnezeu”, a subliniat Claudia Maria Podașcă.

Vindecare trup psihic și suflet

Experiența din terapie intensivă a ridicat și întrebări existențiale profunde: „În fața acestor realități, am înțeles mai clar că medicina are limite: poate susține viața biologică, dar nu poate răspunde la întrebările despre sens, mântuire și existență”.

„Am înțeles că vindecarea este integrală: trup, psihic și suflet”, a evidențiat cadrul medical.

În acest context, ea evidențiază importanța colaborării dintre specialiști: „Nu putem vorbi coerent despre vindecare dacă separăm trupul de suflet”, iar soluția este o abordare integrată, în care „medicul tratează boala, psihologul lucrează cu emoțiile iar preotul lucrează duhovnicește cu sensul suferinței”.

Cadru de dialog și formare comună

Referindu-se la proiectul Hristocentric, Claudia Maria Podașcă afirmă că acesta răspunde unei nevoi reale: „Creează un cadru clar de dialog și formare comună pentru preoți, medici și psihologi și propune modele de intervenție în care pacientul este abordat ca persoană, unitate de trup și suflet”.

În final, medicul transmite un mesaj despre sensul colaborării dintre știință și credință.

„Îmi doresc ca omul care caută ajutor să nu mai fie nevoit să aleagă între medic, psiholog sau preot, ci să ne găsească uniți în aceeași lucrare”.

Interviul a fost realizat în cadrul proiectului Hristocentric de jurnalista Anda Elena Toma, redactor-șef la Doxologia. Versiunea completă este disponibilă aici.

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Foto credit: Hristocentric