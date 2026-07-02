Puterea națiunii izvorăște din puterea credinței: Mănăstirea Putna și-a cinstit ocrotitorul

Sf. Ștefan cel Mare „a rămas în istorie nu doar pentru că a fost un conducător militar, ci pentru că a fost un om convins că puterea națiunii izvorăște din puterea credinței și că apărarea pământului nu se separă de apărarea sfințeniei”, a spus Mitropolitul Efrem de Alep joi, la Mănăstirea Putna, unde a oficiat Liturghia de hram și a rostit cuvântul de învățătură.

Mitropolitul antiohian a subliniat că „nu doar arma lui Ștefan a salvat Moldova, ci și viața sa spirituală” și a explicat că „Biserica l-a cinstit ca sfânt nu pentru că nu a greșit, ci pentru că a știut să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să-și pună viața în slujba lui Hristos”.

„Atașamentul lui Ștefan față de pământul său nu venea dintr-un fanatism național, deoarece pământul însemna pentru el locul în care Dumnezeu îl chemase să mărturisească despre Hristos. De aceea, rămânerea sa pe pământ era o rămânere în misiune”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

„Sfântul Ștefan se ridică aici pentru a ne reaminti că viitorul nu se clădește prin frică, ci prin curajul întemeiat pe o credință vie.”

Clerici din toată Bucovina alături de ierarhul antiohian

Alături de ierarhul delegat de Patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei, din soborul de slujitori au făcut parte Arhim. Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii, părinți consilieri de la Centrul Eparhial din Suceava, părinți protopopi din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, stareți și clerici din eparhie, precum și părinți români din regiunea Cernăuți.

Ziua de hram a început cu Acatistul Sf. Voievod Ștefan cel Mare și primirea gospodarilor din vetrele folclorice din Suceava, un pelerinaj devenit tradițional, organizat de Consiliul Județean prin Centrul Cultural „Bucovina”.

Pelerinii, îmbrăcați în costume populare, au venit însoțiți de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan.

Recital și ceremonie militară

După Liturghie, Corul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc și Grupul vocal-instrumental „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul „Ion Nistor” din Vicovu de Sus au susținut un recital de muzică și poezie patriotică și religioasă.

A urmat ceremonia militară dedicată comemorării a 522 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sf. Ștefan cel Mare și 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna (10 iulie), organizată de structuri ale Statului Major al Forțelor Terestre ale României în colaborare cu structurile Ministerului de Interne din județul Suceava și ale Ministerului de Interne al Republicii Moldova.

Programul a inclus dezvelirea și sfințirea unei plăci comemorative realizate de Statul Major al Forțelor Terestre, depunere de coroane la mormântul Sf. Ștefan cel Mare și o defilare a detașamentului de onoare pe acordurile Muzicii Militare a Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași.

Puterea stă în slujire

Sf. Ștefan cel Mare „ne-a arătat că adevărata putere nu stă doar în biruințele pe câmpul de luptă, ci mai ales în slujirea oamenilor și în păstrarea valorilor. Ne-a arătat că a conduce înseamnă a sluji”, a spus general-locotenent Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre.

„Fiecare piatră a acestei sfinte mănăstiri vorbește despre credință, jertfă și dragoste – a unui voievod, a monahilor și a obștii de credincioși din afara mănăstirii. Sfântul Voievod Ștefan nu a lăsat urmașilor săi doar ziduri de piatră, ci o moștenire sufletească.”

Un sfânt care ne învață despre iertare

La final, Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a spus că Sf. Ștefan cel Mare „ne învață despre iertare”: după ce a luat domnia învingându-l pe uzurpatorul Petru Aron, a făcut pace cu boierii care îl sprijiniseră pe acesta.

„De 25 de ani țara suferea de mari conflicte, care nu îi făceau bine. Pentru a le soluționa, el a ales calea evanghelică: i-a chemat în țară, făgăduindu-le iertarea deplină”, a subliniat părintele arhimandrit.

„Noi, toți, cei ce-l cinstim pe Ștefan cel Mare, să cugetăm la acest gest. Și să ne întrebăm: cum ne așezăm noi în fața lui Ștefan? Cum ne așezăm noi, cei de azi, în istorie? Cum suntem noi în fața lui Dumnezeu?” a adăugat starețul Putnei.

„Luând aminte la viața Sfântului Ștefan, să ne înfricoșăm atunci când nu gândim cu dragoste și dreptate față de semeni. Să ne îndreptăm când vedem că nu ne ascultăm conștiința, când nu avem curajul de a face binele!”

Arhim. Melchisedec Velnic a încheiat cu îndemnul ca cinstirea Sfântului Ștefan cel Mare „să nu fie doar cu buzele, ci cu faptele și din adâncul inimii: atunci vom primi har peste har, așa cum el a primit, așezându-se în stare de jertfă pentru Dumnezeu și pentru popor”.

Manifestările de hram au fost transmise în direct pe pagina de Facebook și pe canalul de Youtube ale mănăstirii.

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Foto credit: Mănăstirea Putna