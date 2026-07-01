Mitropolitul Efrem de Alep a ajuns la Putna, unde va sluji la hramul mănăstirii: Program

Mitropolitul Efrem de Alep (Patriarhia Antiohiei) a ajuns marți seară la Mănăstirea Putna, unde va oficia Sfânta Liturghie în cinstea ocrotitorului și ctitorului așezământului monahal, Sf. Ștefan cel Mare.

Ierarhul a fost întâmpinat în sunet de clopot și condus în biserica voievodală a mănăstirii, unde au fost rostite rugăciuni, iar Arhim. Melchisedec Velnic, starețul obștii, a rostit un cuvânt de bun venit.

„Dumnezeu a rânduit ca, la 10 ani de la vizita la Putna a Preafericitului Părinte Patriarh Ioan al X-lea al Antiohiei, să ne fiți oaspete. Noi avem amintiri deosebite despre Alep și despre locul unde a trăit Sfântul Simeon Stâlpnicul, care este chiar în preajma Alepului”, a spus părintele stareț.

Arhimandritul a amintit că l-a cunoscut personal și pe predecesorul Mitropolitului Efrem pe tronul Alepului – Mitropolitul Pavel Yazigi, fratele după trup al Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei, răpit, cu 13 ani în urmă, în timpul războiului din Siria.

Starețul Putnei a mai vorbit despre Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, despre cei 560 de ani de rugăciune neîncetată la Mănăstirea Putna, despre imperiile care au ocupat Bucovina de-a lungul timpului, și a evocat personalitatea Arhim. Policarp Matzaroglu, un sprijinitor al Putnei și părinte duhovnicesc al Preafericitului Părinte Ioan al X-lea.

Statornici într-o eparhie greu încercată

„A fost o mare responsabilitate pentru mine să fiu ales urmaș al fratelui după trup al Preafericitului Părinte Patriarh Ioan”, a răspuns ierarhul antiohian.

„Iar, dacă vorbim despre istorie, Alepul este Alepul Sf. Simeon Stâlpnicul și al tuturor sfinților care au venit din el. Deși mulți au încercat să șteargă această istorie, ea a rămas și va rămâne și dorința noastră este să fim ultima piatră care va rămâne acolo.”

„A fi între voi astăzi în această sfântă mănăstire e o mare mângâiere pentru mine, aceasta îmi dă o mare bucurie. Îmi arată că Biserica este Una și, mai presus de orice, este una cu Hristos, Care ne adună pe toți laolaltă”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Efrem.

Mitropolitul de Alep a subliniat că starețul Putnei este pomenit cu întreaga obște la fiecare Sfântă Liturghie pe care o oficiază și a enumerat problemele cu care se confruntă eparhia sa după un război îndelungat și un cutremur devastator.

„Când au venit noii conducători în Siria, am stat alături de fii noștri și i-am încurajat să rămână, pentru binele Bisericii. Chiar dacă stâlpul Sfântului Simeon Stâlpnicul a suferit distrugeri, noi vom rămâne stâlpi la Alep”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Au început manifestările liturgice

Miercuri dimineață, moaștele Sf. Ier. Iacob Putneanul și fragmente din moaștele Sfinților Putneni au fost scoase în procesiune din Paraclisul „Sf. Ap. Petru și Pavel” al mănăstirii și așezate spre cinstire sub un baldachin din curtea sfântului așezământ.

După o rugăciune oficiată de Mitropolitul Efrem împreună cu Arhimandritul Melchisedec Velnic, părintele stareț a vorbit despre Sfântul Ștefan cel Mare și Putna ca factori de unitate spirituală și culturală a românilor.

Părintele arhimandrit a amintit că, la Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni organizată la Putna, Mihai Eminescu a zis: „Faceți din Putna Ierusalim al neamului românesc, iar din mormântul lui Ștefan cel Mare altar al conștiinței naționale!”

„Invităm pe toți românii să vină în ziua de prăznuire a Sântului Voievod Ștefan, ca să împlinim rugămintea lui Eminescu”, a încheiat starețul Putnei.

Programul hramului

Miercuri, 1 iulie

18:00–22:00 Slujba Privegherii

Joi, 2 iulie

07:00–08:30 Slujba Acatistului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

07:45 Întâmpinarea grupurilor din vetrele folclorice, activitate organizată de Consiliul Județean Suceava prin centrul Cultural „Bucovina”

08:30–11:00 Sfânta Liturghie arhierească

11:00–11:30 Recital de muzică și poezie patriotică și religioasă

11:30–12:30 Ceremonie militară dedicată comemorării a 522 de ani de la trecerea la cele veșnice a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna, organizat de structuri ale Statului Major al Forțelor Terestre ale României, în colaborare cu structurile Ministerului de Interne din județul Suceava și ale Ministerului de Interne al Republicii Moldova

11:40–12:30 Dezvelirea plăcii comemorative a Statului Major al Forțelor Terestre; depunerea de coroane, jerbe și buchete de flori; defilarea gărzii de onoare; onorul muzicii militare

Vineri, 3 iulie

20:30 Ducerea moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul în Paraclisul mănăstirii

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Foto credit: Mănăstirea Putna