Patriarhul Daniel a sfințit racla cu moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Ștefan și Matei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi racla în care au fost așezate moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Ștefan și Matei.

Slujba de sfințire a fost oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Icoană a demnității și spiritualității românești

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că Sfânta Maria Brâncoveanu este una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești.

„Ea este o soție fidelă și o mamă credincioasă, evlavioasă, foarte responsabilă și jertfelnică pentru nașterea, creșterea și educația creștină a copiilor. A avut patru fii și șapte fiice, deci o mamă care a dat naștere la 11 copii”.

„Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu era nu numai harnică și înțeleaptă, ci era și foarte darnică. Ea s-a învățat să fie cumpătată și milostivă, încât a făcut foarte adesea, cu multă discreție, o mulțime de milostenii și a ajutat o mulțime de oameni care se aflau în nevoi”, a adăugat Preafericirea Sa.

Totodată, Părintele Patriarh a spus că Sfânta Maria Brâncoveanu a fost o bună creștină care a arătat iubire față de Dumnezeu și față de Biserică prin ctitorirea sau zidirea de lăcașuri sfinte.

Pe lângă lăcașurile de cult ctitorite în țară, „a ajutat o mulțime de biserici din Sfântul Munte Athos, din Alexandria, Ierusalim, din acele locuri în care creștinii se aflau sub stăpânire otomană”.

O pildă de răbdare martirică

Patriarhul României a subliniat că Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu este o pildă de răbdare martirică, de trecere prin suferință fără să-și piardă speranța, de trecere prin necazuri fără să cadă în deznădejde.

„Ea a suferit foarte mult, a trăit acest martiriu al soțului și al fiilor, ca pe o cruce grea, dar cu speranță în ajutorul lui Dumnezeu”.

„În ultima parte a vieții sale, s-a retras la Mănăstirea Surpatele și de acolo mergea adesea să se roage la icoana Maicii Domnului Făcătoare de minuni de la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Drumul acesta, pe care îl parcurgea uneori noaptea cu candele în mână, a fost numit drumul Doamnei sau drumul lacrimilor”.

Proclamare locală

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată anul trecut, alături de alte 15 sfinte femei românce. Proclamarea locală a canonizării sale va avea loc duminică, la Biserica „Sf. Gheorghe”-Nou din Capitală.

La deshumarea moaștelor Sfintei Maria au fost descoperite și cele ale fiilor ei, Ștefan și Matei. Aceștia au fost canonizați în anul 1992, împreună cu Sf. Constantin Brâncoveanu, ceilalți frați și sfetnicul Ianache.

Prezent la sfințirea raclei, părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru a declarat că „este un moment de emoție și de bucurie duhovnicească pentru comunitatea noastră parohială de la kilometrul zero”.

Racla în care se vor păstra cinstitele moaște a fost confecționată la Atelierele Patriarhie Române.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu