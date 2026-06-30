Mitropolitul Efrem de Alep a vizitat pentru prima dată Palatul Patriarhiei: Hristos este Cel care ne unește

Mitropolitul Efrem de Alep din Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient a vizitat marți, pentru prima dată, Palatul Patriarhiei, informează Ziarul Lumina. Referindu-se la comuniunea dintre cele două Biserici, Înaltpreasfinția Sa a explicat că „Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne unește”.

„Aceasta este a doua noastră vizită în România, prima fiind la Cluj-Napoca, însă este pentru întâia dată când ajungem la București și la Patriarhia Română”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Efrem.

Delegația antiohiană a fost întâmpinat de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe.

Înaltpreasfinția Sa se află în cadrul unei vizite oficiale în România pentru a participa la manifestările religioase dedicate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, care vor avea loc joi, la Mănăstirea Putna.

„Îl cinstim ca pe unul dintre marii sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române și ca pe un model pentru toți creștinii ortodocși”, a spus Mitropolitul de Alep.

Legătura dintre Bisericile Ortodoxe

În cadrul întâlnirii, au fost evidențiate legăturile dintre Patriarhia Română și Patriarhia Antiohiei, precum și provocările cu care se confruntă în prezent comunitățile creștine din Siria.

„Am discutat despre situația Bisericii Ortodoxe a Antiohiei, despre istoria celor două Patriarhii și despre numeroasele legături care ne unesc, atât din punct de vedere istoric, cât și în prezent”.

Mitropolitul de Alep a explicat că vizita reprezintă pentru delegația antiohiană o încurajare și un semn al solidarității dintre Bisericile Ortodoxe: „Reprezintă pentru noi o mare binecuvântare și o adevărată mângâiere. Ea ne întărește și ne oferă curaj, știind că avem frați în multe părți ale lumii care se roagă pentru noi”.

„Ne rugăm lui Dumnezeu să ocrotească Biserica Ortodoxă Română, așa cum ne ocrotește și pe noi, în Antiohia. În calitate de Mitropolit de Alep, cer rugăciunile și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, după cum și Preafericitul Părinte Patriarh Ioan se roagă pentru noi și pentru pacea și liniștea poporului român”.

La finalul vizitei, Mitropolitul Efrem a primit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumele „Brâncuși – Sculptor creștin ortodox” și „Catedrala Națională, un ideal împlinit. Repere istorice și arhitecturale”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Pădurariu