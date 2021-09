Mădălina Cimpoeru, despre fotografia câştigătoare la OrthPhoto Awards: Exprimă iubirea față de Dumnezeu

Mădălina Cimpoeru a câștigat Menţiunea de onoare – Categoria Detalii la Concursul internațional OrthPhoto Awards. Premierea a avut loc luna trecută la Centrul de Cultură Ortodoxă din Bialystok, Polonia.

Fotografia câștigătoare a fost realizată în proximitatea sărbătorii Învierii Domnului și exprimă „iubirea faţă de Dumnezeu”, precizează Mădălina Cimpoeru.

„Săptămâna Patimilor a fost una extrem de emoționantă pentru mine și pentru slujitorii Bisericii. Dragostea și mulțumirea pe care i-o arătăm Domnului nostru Iisus Hristos este infinită, așadar în Săptămâna Mare am surprins câteva cadre care ne arată lupta pentru Hristos. Denia Prohodului a fost minunată. Mă bucur că am reușit să surprind dăruirea preoților și lacrimile credincioșilor. Prin fotografia cu care am câștigat mențiunea de onoare exprim iubirea față de Dumnezeu. Omul este nimic fără Dumnezeu, așadar El trebuie ținut strâns în brațe în fiecare moment”.