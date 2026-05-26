Rădăcini și Aripi: Episcopia Caransebeșului va lansa un program de tabere cu tema familiei creștine

Episcopia Caransebeșului va reuni în această vară copii și tineri din Banatul de Munte în cadrul unui program de tabere cu tema familiei creștine, intitulat „Rădăcini și Aripi”.

Proiectul a fost prezentat sâmbătă, la Casa ATOR din Reșița, în cadrul unei întâlniri care a reunit echipa de coordonare și tinerii voluntari implicați în organizarea activităților. Inițiativa face parte din Programul „Împreună pentru copiii noștri” și este dedicată Anului omagial al pastorației familiei creștine.

În deschiderea evenimentului, părintele Mihai Ciucur, coordonatorul proiectului, a prezentat direcțiile noului program și a explicat că inițiativa păstrează experiența taberelor organizate în anii anteriori, însă vine cu o abordare diferită.

„Modelul noului concept de tabără – Rădăcini și Aripi – este asemănător cu taberele din anii trecuți, dar accentul, în cazul taberelor de față, cade pe participarea mai directă a părinților și a familiei extinse, care vor fi implicați în mod direct în anumite activități”, a explicat preotul.

Coordonatorul proiectului a subliniat și caracterul nou al activităților pregătite pentru participanți: „Avem în vedere o abordare nouă atât a zonei catehetice, cât și a activităților de învățare nonformală, specifice taberelor noastre”.

Proiectul pentru tabere

În continuarea întâlnirii, participanții au stabilit principalele teme și activități care vor fi incluse în cele șase tabere. Referindu-se la specificul proiectului, Anita Radics, responsabilă cu organizarea taberelor și formarea tinerilor la nivel eparhial, a evidențiat caracterul nou al inițiativei.

„Deși păstrăm această idee de tabără în comunitate, conceptul în sine va fi diferit, activitățile vor fi relativ diferite, mult mai specifice, aplicate și îndreptate spre tematici punctuale, de actualitate”.

Anita Radics a subliniat și implicarea echipei de voluntari în pregătirea activităților: „Echipa noastră, deși lucrează într-o formulă nouă, este dăruită cu multă creativitate și dorință de a contribui la crearea unui nou proiect de succes, care să aducă roade pentru copiii și tinerii din Banatul de Munte”.

Cele șase tabere vor avea loc în localitățile Moniom, Anina, Coronini, Oravița, Măureni și Berzovia, în perioada 25 iunie – 24 iulie 2026.

Peste 260 de copii cu vârste între 6 și 14 ani, împreună cu familiile lor, vor beneficia de activitățile incluse în proiect.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului