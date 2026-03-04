Luna pentru Viață: Peste 700 de activități și 22 de marșuri dedicate vieții sunt organizate în Arhiepiscopia Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor a anunțat recent că peste 700 de activități și 22 de marșuri pentru viață vor fi organizate pe tot cuprinsul eparhiei, în contextul Lunii pentru Viață.

Manifestările sunt organizate de 13 protopopiate, 398 de parohii, 65 de instituții de învățământ și 27 departamente ale eparhiei, asociații și alte entități.

Programul cuprinde cateheze, conferințe, proiecții și seri de film, dezbateri și ateliere de discuții, ateliere creative și educative, ateliere de povești, programe artistice și culturale, activități liturgice și duhovnicești, activități filantropice și sociale, activități de informare și promovare de a valorilor vieții, evenimente publice, campanii de donare de sânge.

Programul complet poate fi consultat pe site-ul Departamentului Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor.

Tema Lunii pentru viață și a Marșului pentru viață din acest an este „Solidaritate pentru amândoi”. Prin aceasta, este scoasă în evidență necesitatea creării unei culturi de sprijin în jurul mamei și al pruncului din pântece.

Luna pentru viață cuprinde două evenimente de amploare, dedicate publicului larg. Unul dintre acestea este Gala Bunei Vestiri, un spectacol caritabil organizat în data 23 martie, ora 19:00 în Sala Unirii – Cinema Victoria.

Cel de al doilea eveniment semnificativ este Marșul pentru Viață, care va avea loc în data de 29 martie în Municipiul Iași. Acesta mai este organizat și în alte 21 de localități.

Foto credit: Bailica.ro