Fiecare om contează: Luna pentru Viață 2026 va cuprinde peste 400 de activități în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului va lansa în luna martie proiectul social „Fiecare om contează”, ajuns la cea de-a doua ediție. Peste 1.000 de voluntari se vor implica în organizarea a peste 400 de activități desfășurate în eparhie, cu prilejul Lunii pentru Viață 2026.

Inițiativa își propune să promoveze valorile pro-viață și să sprijine mamele, copiii născuți și nenăscuți, precum și familiile aflate în dificultate, reunind instituții bisericești și de învățământ, alături de alte organizații partenere într-un amplu demers de susținere a culturii vieții.

Repere ale Lunii pentru Viață

Printre manifestările semnificative se numără organizarea de conferințe și dezbateri tematice pro-viață, proiecții de film urmate de dialoguri, ateliere creative și cateheze dedicate copiilor și tinerilor.

Totodată, vor avea loc acțiuni caritabile în sprijinul mamelor și al familiilor aflate în dificultate, oferirea de flori și mărțișoare în maternități și centre sociale, colecte pentru secții de pediatrie, precum și activități simbolice de plantare de copaci, ca semn al prețuirii darului vieții.

Un moment central al lunii îl va reprezenta organizarea Marșului pentru Viață 2026 în mai multe orașe din eparhie, printre care Onești (15 martie), Comănești (21 martie) și Bacău (4 aprilie), evenimente ce vor reuni clerici, tineri și alte persoane într-un gest public de solidaritate.

Prin acest demers amplu, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului își reafirmă angajamentul de a susține familia și de a promova respectul pentru viață ca dar al lui Dumnezeu, în contextul Anului Omagial al pastorației familiei creștine și al Anului Comemorativ al Sfintelor Femei din calendar.

Programul complet al activităților organizate în cadrul Lunii pentru Viață 2026 poate fi consultat

