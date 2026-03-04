Turneul caritabil Gala Bunei Vestiri începe la Iași: Ribale Wehbé și artiști români cântă în sprijinul femeilor însărcinate

Muzica psaltică și vocal-simfonică se vor întâlni luni, 23 martie, de la ora 19:00, la Sala Unirii din Iași, într-un spectacol caritabil dedicat susținerii femeilor însărcinate aflate în situații vulnerabile: Gala Bunei Vestiri.

Invitata specială este Ribale Wehbé, interpretă de muzică bizantină și tradițional orientală, formată la Beirut și la Școala de Muzică Bizantină a Arhiepiscopiei Atenei.

Alături de ea vor urca pe scenă 3 Tenori Ieșeni, mezzosoprana Ozana Barabancea, tenorul Alin Stoica, soprana Stephanie Radu și actorul Sebastian Lupu. Artiștii vor fi acompaniați de Orchestra Liber Artis, sub conducerea dirijorului Leonard Boga.

Conceptul artistic este semnat de regizorul Antoniu Zamfir, manager la Opera Română Craiova.

Mesaje de la organizatori

Gala Bunei Vestiri este organizată de Arhiepiscopia Iașilor prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune (Pro Vita Iași), în parteneriat cu Asociația Life Call. Partenerii ediției din 2026 de la Iași sunt Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași.

„Gala Bunei Vestiri este un eveniment cu semnificații speciale”, subliniază Părintele Radu Brînză, coordonator Pro Vita Iași.

„În primul rând, transmite un mesaj plin de speranță și de bucurie, de curaj și putere a mărturisirii că viața este cel mai frumos cadou pe care Bunul Dumnezeu ni-l dă. În același timp, este vorba și de un model de cooperare în slujba Binelui.”

„Nicio femeie nu ar trebui să se confrunte singură cu greutățile unei sarcini neplanificate și fiecare copil poate avea șansa de a fi întâmpinat în lume cu dragoste și speranță”, transmite Adelina Nicoleta Fronea, președinta Asociației Life Call.

„Fiecare bilet cumpărat la Gala Bunei Vestiri și orice donație reprezintă un pas către schimbarea pe care dorim să o oferim femeilor și copiilor care vor avea șansa unui nou început.”

Despre gală și scopul ei

Accesul la spectacolul caritabil de la Iași se face printr-o donație, reprezentând valoarea unui bilet, pe platforma iabilet.ro. Evenimentul deschide turneul național Gala Bunei Vestiri 2026, care va continua la Cluj-Napoca (25 martie) și București (26 martie).

Gala Bunei Vestiri, ajunsă la a II-a ediție la Iași, susține atât proiectele Pro Vita Iași, cât și programele Asociației Life Call, organizații care lucrează direct cu mamele însărcinate aflate în situații vulnerabile.

Departamentul Pro Vita Iași a oferit sprijin pentru 169 de mame și copii, a consiliat 720 de femei și susține 203 familii cu peste 7 copii. În paralel, peste 35.000 de elevi au participat la campanii de informare, iar 100 de voluntari se implică anual în proiectele Pro Vita.

Life Call sprijină în prezent 35 de mămici care fie au născut, fie urmează să nască, efortul lunar ridicându-se la aproximativ 20.000 de euro. Din 2021 până astăzi, 113 femei însărcinate au fost consiliate, iar 47 de copii s-au născut în urma sprijinului oferit de organizație.

Foto credit: Facebook / Life Call (deschidere articol – Gala Bunei Vestiri la Iași, 2025)