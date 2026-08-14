Divizia 4 Infanterie „Gemina” la moment aniversar: 110 ani de tradiție militară sărbătoriți la Cluj-Napoca

Divizia 4 Infanterie „Gemina” a sărbătorit joi 110 ani de tradiție militară printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca.

Momentul aniversar a amintit de înființarea în urmă cu 110 ani a Armatei a 4-a de Nord, a cărei activitate a fost dusă mai departe de Divizia Gemina.

La ceremonie au luat parte Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, oficialități și numeroși militari din cadrul diviziei.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat o slujbă de Tedeum și le-a adresat militarilor un cuvânt de binecuvântare.

Mitropolitul Andrei i-a îndemnat pe militari să rămână statornici în misiunea lor, asemenea ostașilor credincioși, oferindu-i ca modele pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Moment de recunoștință

Cu această ocazie, IPS Andrei a oferit mai multe ordine. Comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, general-maior Bogdan Cernat, a primit Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru mireni.

Locțiitorului comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, general de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, i-a acordat Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar dirijorului Muzicii Militare a Comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, căpitanul Daniel-Florin Munteanu, i-a oferit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni.

Manifestarea s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ de tip „drill-team” și cu defilarea detașamentelor de onoare ale tuturor unităților din cadrul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, alături de Muzica Militară a Comandamentului Diviziei.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim