PS Varlaam Ploieșteanul despre Prohodul Maicii Domnului: Este o bucurie a vieții, o declarare a nădejdii noastre în înviere

„Cântarea pe care am interpretat-o în seara aceasta, de la un capăt la altul, este o bucurie a vieții, este o declarare a nădejdii noastre în învierea fiecăruia dintre noi și în învierea de obște”, a spus vineri seară Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a oficiat slujba Vecerniei, urmată de Utrenie, în cadrul căreia a fost cântat Prohodul Maicii Domnului.

Episcopul vicar patriarhal a explicat că acest prohod este mai mult decât o cântare de tânguire.

„Este o mărturisire a sfințeniei Maicii Domnului, pe care noi o numim mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii”.

„Este și o cântare prin care noi mărturisim dumnezeirea Celui care s-a născut din ea, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o cântare de laudă închinată Maicii Domnului, este o cântare de rugăciune, pentru că prin multe dintre operele acestea, noi o rugăm pe Maica Domnului să ocrotească Biserica, să-i ocrotească pe toți credincioșii și să-i ocrotească și pe cei care cântă acest prohod și îi cântă Maicii Domnului”, a adăugat ierarhul.

Moartea – o adormire

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că pentru omul credincios „moartea firească, care a intervenit în lume ca urmare a păcatului neascultării lui Adam, să fie doar o adormire”.

„De aceea și în scripturile Vechiului Testament, trecerea din lumea aceasta era numită adormire. Peste tot se spune despre proroci și despre drepți că au adormit și s-au adăugat la poporul sau la strămoșii lor”, a explicat Preasfinția Sa.

„Aceeași convingere ne-o transmite și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de pildă atunci când o înviază pe fiica lui Iair, intrând în casă și văzând că familia și cei apropiați o plâng pe tânăra moartă de curând, Mântuitorul îi încurajează, zicându-le: Nu plângeți, căci n-a murit ci doarme! încât unii care erau convinși de moartea acestei fiice, l-au ironizat pe Mântuitorul”.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a amintit că locul în care creștinii își duc somnul de veci nu se numește necropolă ca la păgâni „adică orașul celor morți, ci se numește cimitir, adică dormitor, pentru că ei în cimitir așteaptă viața veacului ce va să fie”.

Episcopul vicar patriarhal a spus că „încheiem aceste două săptămâni de post cu bucuria și cu nădejdea că Maica Domnului, așa cum am cântat în multe dintre operele prohodului ei din seara aceasta, va mijloci pentru fiecare dintre noi, ne va acoperi de toată încercarea și, la capătul vieții noastre pământești, ne va învrednici și pe noi de moștenirea împărăției cerurilor”.

Slujba s-a încheiat cu o procesiune în jurul Catedralei Patriarhale.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene