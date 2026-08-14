Patru icoane athonite ale Maicii Domnului au fost aduse la Parohia Șerban Vodă din Capitală

Patru copii ale unor icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului din Sfântul Munte Athos au fost aduse în vara acestui an la Parohia Șerban Vodă din Capitală.

Aducerea icoanelor athonite le oferă credincioșilor din București și din alte localități un prilej de rugăciune, închinare și cinstire a Maicii Domnului.

„Pentru femeile care nu pot merge în Sfântul Munte, prezența acestor icoane în biserică reprezintă, totodată, o legătură vie cu duhul și tradiția athonită”, a subliniat părintele paroh Adrian Chiriță.

Unde se află icoanele în Sfântul Munte?

Părintele Dinu Pompiliu, slujitor la Parohia Șerban Vodă, a spus că una dintre cele mai frumoase modalități de a apropia comunitatea de Maica Domnului și de Sfântul Munte Athos a fost aceea de a aduce în parohie copii ale icoanelor cinstite în marile mănăstiri athonite.

Potrivit tradiției, icoana Maicii Domnului „Portărița” de la Mănăstirea Iviron este așezată în paraclisul de la poarta mănăstirii, de unde îi vine și numele.

Icoana Maicii Domnului „Dulcea Sărutare” amintește de icoana de la Mănăstirea Filotheu, una dintre icoanele salvate în timpul iconoclasmului și ajunsă în Sfântul Munte.

De asemenea, icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” se află la Mănăstirea Dochiariu, iar icoana „Axion Estin” se aflată în Biserica Protaton din Kareia.

„Credincioșii vin aici să se roage pentru durerile, suferințele și neîmplinirile lor, iar mărturiile și minunile pe care le-au trăit în jurul icoanelor Maicii Domnului din biserica noastră sporesc și mai mult această evlavie”, a explicat părintele paroh Adrian Chiriță.

Parohia Șerban Vodă are hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Foto credit: Ziarul Lumina