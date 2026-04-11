LIVE: Trinitas TV transmite ceremonia primirii Sfintei Lumini la Mormântul Învierii din Ierusalim

Vecernia Mare din Sâmbăta Sfintelor Paști, oficiată de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului în Biserica Sfântului Mormânt al Domnului, va fi transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu început în data de 28 februarie, Biserica Sf. Mormânt a fost închisă pentru 40 de zile.

În această perioadă au apărut zvonuri cu privire la interzicerea ceremoniilor de Paști, însă acestea au fost dezmințite de reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele Ioan Meiu.

În Săptămâna Pătimirilor, Biserica Sf. Mormânt a fost redeschisă pentru pelerini, iar ceremoniile pot decurge normal ca în anii precedenți.

Moment unic liturgic

Rugăciunile din acest moment unic al anului liturgic sunt întotdeauna urmate de răspunsul Domnului, sub forma Sfintei Lumini, care, în primele minute după coborâre, nu arde cu flacără mistuitoare.

Sfânta Lumină nu se coboară în fiecare an la aceeași oră, dar se coboară întotdeauna la Vecernia Paștilor – și numai atunci când la Sfântul Mormânt se roagă creștinii ortodocși.

La acest moment special participă reprezentanți ai tuturor religiilor și denominațiilor creștine din Ierusalim, iar Poliția și persoane desemnate, de altă religie decât cea creștină, verifică să nu existe nicio sursă de foc asupra patriarhului sau în incinta Sfântului Mormânt, care este sigilat.

Cum are loc ceremonia

La sosirea Patriarhului, începe tradiţionala procesiune care presupune înconjurarea de trei ori a Sfân­tului Mormânt. Apoi, se desigilează Mormântul iar schevofilaxul, clericul care are în grija sa obiectele și veșmintele liturgice, duce înăuntru candela „neadormită”, acum stinsă, care urmează să se aprindă de la Sfânta Lumină.

În continuare, Patriarhul se dezbracă de veşmintele arhiereşti şi rămâne îmbrăcat numai cu un stihar alb. Ia patru mănunchiuri de câte 33 de lumânări fiecare și intră în Sfântul Mormânt. Împreună cu el intră şi reprezentantul armenilor, care are dreptul să stea în încăperea de dinaintea încăperii cu Sfântul Mormânt, de unde îl urmăreşte pe patriarh.

Înăuntrul Mormântului propriu-zis, patriarhul citeşte în genunchi rugăciunea specială şi îl roagă pe Iisus Hristos să dăruiască Lumina ca binecuvântare şi sfinţire pentru oameni. Apoi, în urma rugăciunii, lumina sfântă se arată şi se răspândeşte în Biserică.

În acelaşi timp aprinde şi candela „neadormită” dinăuntrul Mormântului. Ceremonia se încheie cu ieşirea Patriarhului şi împărţirea flăcării sfinte credincioşilor.

Patriarhia Română va organiza și în acest an aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Aceasta va fi adusă cu o cursă specială în Sâmbăta Mare, urmând a fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

Sursa foto: Doxologia.ro